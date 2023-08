¿Ruptura inminente? Christian Martinoli hace impactantes confesiones que podrían afectar a TV Azteca

Christian Martinoli fue invitado al canal de las icónicas entrevistas de Yordi Rosado, donde el narrador confesó varias anécdotas de su vida y compartió algunas situaciones que se viven fuera de la pantalla, como es su relación con Luis García, pues aunque parezca que son inseparables, su relación se limita a lo laboral.

“Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios, somos súper cuates del trabajo. No nos frecuentamos fuera del trabajo, porque convivimos tanto que hay momentos que no nos queremos ver y cuando nos vemos nos reímos mucho, nos divertimos, nos tiramos carrilla, pero en cuanto llegamos de un avión a la Ciudad de México: ‘cuídate’ y hasta que tenemos otro llamado”, confesó el nacido en Mar del Plata.