En las últimas horas a circulado una imagen que Luis Roberto Alves "Zague" subió a redes sociales en la que se le me acostado en una cama de hospital y asegura que tuvo que ser internado de urgencia.

En el mismo texto que publicó en su cuenta oficial de Instagram, le agradece a todos los que le mandaron buenas vibras y que siempre han estado a su lado, pero aún no revela qué fue lo que le pasó y por qué tuvo que ser internado de urgencias.

“Banda bella, hermosa y querida!!! Muchísimas gracias por todas , todas buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacía mi persona enviadas por ustedes!!… y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy. Se trató, se intentó pero fue inevitable no había de otra… Gracias a Dios, y la capacidad de mis Doctores, todo salió perfecto!!!Todo muy bien. Mas una vez … muchísimas gracias!!”, aseguró.

Zague se encuentra en el hospital. Foto: Instagram Zague

Martinolli revela qué le pasaba a Zague

Se puede leer entre líneas que era un mal que ya lo venía aquejando desde hace algún tiempo al ex delantero del América, pues escribió que lo intentó, pero que no se pudo y quien sí dio algunas declaraciones al respecto fue su compañero en TV Azteca Christian Martinolli, quien resaltó que desde hace unos días no podía comer.

“Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio. Parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego (Maradona). No está bien”, relató el comunicador hace unos días en redes sociales.

Martinelli le quiere abrir un OnlyFans a Zague

Christian Martinoli y Zague son de los rostros más conocidos de la comunicación deportiva en México y es bien sabido que tienen una buena relación, tanto que el narrador se animó a ser el representante del exfutbolista en OnlyFans.

En un video en redes sociales el cronista de futbol dijo que buscará convencer al histórico jugador del América para que abra su cuenta de OnlyFans y se vayan a la "estratosfera con la plata".

"Voy a ver si Zaguito se anima, voy a tratar de ser su promotor para que yo me lleve un porcentaje, porque creo que con ese we. si podemos ganar buena plata", comentó Martinoli.

daho