Dani Alves y su irreconocible aspecto a cinco meses de haber ingresado a prisión en Barcelona

Han pasado cinco meses desde que el futbolista brasileño Dani Alves ingresó al Centro Penitenciario Can Brians 2 en Barcelona, tras ser acusado de agresión sexual.

La periodista Mayka Navarro, de La Vanguardia, fue la primera en conseguir una entrevista con el exjugador de Pumas, al que percibió dentro de todo tranquilo y con buena actitud, además de un tanto irreconocible en el aspecto físico.

"La verdad es que no lo conocía, pero tenía una imagen de Dani Alves de frívolo, excéntrico y niño de futbol. Es una imagen mucho más empática y cercano, es muy sereno, hace una vida muy normal. Ha puesto a todo el módulo a hacer deporte", comentó Navarro en 'El Programa de Ana Rosa'.

Mayka Navarro explica a Ana Rosa Quintana cada uno de los detalles de la entrevista a Dani Alves desde el interior de la prisión de Brians 2.



La reportera española también mencionó que el aspecto de Dani Alves es un tanto diferente debido a que ya no está rapado.

"Es muy pequeñito, encima tenía esa imagen de él rapado y tal; le ha crecido mucho el pelo", agregó Mayka Navarro.

La acusación de agresión sexual en su contra derivó en la salida del brasileño de las filas de Pumas, club al que había llegado en el transcurso del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Dani Alves habla por primera vez de su caso

El caso de Dani Alves no ha terminado y por fin el exjugador brasileño habló de lo que en realidad pasó aquella noche de fin de año en Barcelona y cómo se siente actualmente, destacando que él jamás abusó de nadie.

En una entrevista con el diario La Vanguardia de España, el exlateral reconoció que jamás se le detuvo en la discoteca por un presunto abuso y que tampoco vio llorar a la joven, pues si hubiera pasado eso él se detendría para hablar con ella y aclarar el tema.

"Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba. Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", dijo.

Joana Sanz se olvida de Dani Alves

La modelo española Joana Sanz ha buscado diferentes formas de desconectarse de las malas noticias que merodean en torno al caso de Dani Alves y ha probado desde cerrar su redes, hasta viajar por diferentes partes del mundo. Esta vez su destino fue Colombia, pues además de celebrar su cumpleaños, decidió visitar a un viejo conocido al que le dedicó un tierno mensaje.

La modelo ya había subido fotos de su paso por Medellín, en las que aparecía con una bebida de la Cafetería Dos Molinos en Antioquia, pero sin rastro de mayor actividad. Después, la empresaria española compartiría un mensaje con el dueño del lugar, que es ni más ni menos que el futbolista James Rodríguez.

“Gracias James Rodríguez por la acogida en tu bello país, qué energía tan bonita. Mucho éxito con tu café ‘Café Dos Molinos’. Me llevaré la maleta con rico olor a café colombiano”, fueron las palabras de la española.

