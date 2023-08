VIDEO | Martinoli revela lo que pasaría si su yerno fuera americanista: “pongo detector de metal"

El narrador Christian Martinoli siempre ha dejado de manifiesto su animadversión por el América, lo que volvió a dejar claro en una entrevista con Yordi Rosado.

En un momento de la charla, el conductor le preguntó al periodista deportivo qué haría si una de sus hijas tuviera un novio aficionado a las Águilas.

"Primero revisaría si no me quitó la cartera y antes de entrar lo checaría con un detector de metal. También cuando se vaya, no es que tenga cosas muy valiosas, pero capaz que sí se chinga el florero", respondió Martinoli en tono de burla.

El narrador de Azteca Deportes tomó con humor el cuestionamiento de Yordi Rosado y ya en tono más serio aseguró que "todo es puro juego, podría hacer lo que quiera (su hija)".

A pesar del rechazo que le genera el América, el reconocido narrador ha dicho que considera a las Águilas como el club más importante de la Liga MX.

¿A qué equipo de la Liga MX le va Martinoli?

Christian Martinoli es una de las voces más críticas de la Liga MX y de la Selección Mexicana.

Sin embargo, el periodista nacido en Argentina demuestra su amor por los Diablos Rojos del Toluca en cada ocasión que puede hacerlo.

Su estilo fresco y desenfadado ha convertido a Christian Martinoli en el narrador favorito de las nuevas generaciones de aficionados al futbol en México.

Diego Lainez le responde a Christian Martinoli

Diego Lainez formó parte de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro, aunque no fue tomado en cuenta por Jaime Lozano para ser parte del juego desde el arranque, por lo que entró de cambio. No obstante, no fue un jugador clave del Tricolor, hecho que no pasó desapercibido por Christian Martinoli.

El narrador de TV Azteca, en una jugada en la que Lainez participó del duelo, comentó: "Factor no juega nunca, pero es campeón en todos lados", haciendo alusión a su paso en el Real Betis de España, donde casi siempre fue banca, pero ganó la Copa del Rey.

Más recientemente el atacante ganó la Liga MX con los Tigres, pero de nuevo no fue pieza clave y la mayor parte del tiempo ingresó de cambio, pero Diego Lainez no se quedó callado y le respondió a Martinoli en redes sociales.

