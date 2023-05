América: Christian Martinoli sufre terrible ataque violento en la casa de las Águilas (VIDEO)

Christian Martinoli, narrador de Tv Azteca, recordó cómo fue la última vez que visitó las instalaciones del Club América en Coapa y aseguró que no fue nada placentero, pues lo hizo todavía como reportero y sufrió un terrible ataque.

Hoy en día Martinoli es uno de los cronistas más conocidos en México, pero antes de ser la voz de Azteca Deportes en lo más grandes eventos de futbol tuvo que comenzar desde abajo. En una entrevista para "La Capitana" rememoró cuando visitó al América, donde no es querido.

"Cuando iba a los entrenamientos del América, yo me comía los insultos de los aficionados y de los jugadores por lo que decía José Ramón, Faitelson y compañía. Hoy los que van a reportear a los campamentos de los clubes, por Azteca, se comen los insultos por culpa de (Luis) García y mía", dijo el narrador de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y más.

Más adelante en su relato, Martinoli explicó que cuando visitó al América lo trataban mal por trabajar con José Ramón Fernández, quien es considerado como el creador del anti-americanismo, por lo cual cuando el narrador fue a Coapa le rompieron el carro.

"La última vez que fui al América (Coapa) fue a la presentación de Iván Zamorano. Me dejaron meter el coche en Coapa. Cuando salí había mucha gente despidiendo al chileno porque era una gran figura, me rompieron los dos espejos, me patearon el coche. Y llegué con Faitelson y le dije hay de dos: o tú me das dinero para arreglar la hojalatería del coche o me dejas de mandar al América", detalla el cronista mexicano.

Por otro lado habló sobre su polémico estilo, en donde aseguró que habla y opina sobre los jugadores para no quedar bien y buscar entrevista más adelante.

"No me parece ético ni tampoco me dedico a eso, porque hay un ala de periodismo que le gusta ser muy optimista y positivo con los jugadores porque saben que tarde o temprano van a necesitar una entrevista o hacer algo con ellos. Yo soy del ala ojete y como consecuencia no voy a pedirles entrevistas a los jugadores. Es mi estilo. Siempre he sido ojete desde niño, cuando jugaba futbol", dijo.

Miguel Herrera lanza guiño a la directiva del América

El América sigue buscando al sucesor de Fernando Ortiz en la dirección técnica. La directiva de las Águilas quería mantener al 'Tano' en el banquillo, pero el argentino fue tajante en su decisión de marcharse luego de la eliminación a manos de Chivas en las semifinales de la Liga MX.

Aunque su nombre no ha sonado entre la lista de candidatos, Miguel Herrera, el último entrenador que hizo campeón a los de Coapa, reconoció que estaría dispuesto a tomar nuevamente las riendas del club capitalino.

Miguel Herrera fue anunciado como entrenador de Xolos tras haber sido descartado para tomar el banquillo de la Selección Mexicana. Foto: AP

"Nunca descarto los equipos donde trabajé porque salí con puertas abiertas. Hice bien las cosas y cuando se toman decisiones hay que aceptarlas o no, pero si haces bien las cosas se tienen las puertas abiertas", indicó el 'Piojo' en entrevista con ESPN.

Herrera Aguirre dirige a los Xolos de Tijuana desde febrero pasado, cuando reemplazó al argentino Ricardo Valiño. El exestratega del Tricolor no pudo llevar a los fronterizos al repechaje del Clausura 2023.

Miguel Herrera ha tenido dos etapas como director técnico del América. La primera de ellas del Clausura 2012 al Apertura 2013 y la segunda del Apertura 2017 al Guard1anes 2020. En ambas ganó un título de Liga MX a costa del Cruz Azul.

aar