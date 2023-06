Liga MX: Oswaldo Sánchez se engancha con aficionado que defiende a Diego Lainez, tras polémica pregunta de si fracasó en Europa

La incómoda pregunta que Oswaldo Sánchez le hizo a Diego Lainez tras la coronación de Tigres en la Liga MX a costa de Chivas sigue generando que el exportero sea objeto de críticas.

El excancerbero de la Selección Mexicana se enganchó en Twitter con un aficionado que lo llamó envidioso por haberle cuestionado a Lainez si su paso por Europa había sido un fracaso, respondiéndole que recibió ofertas de tres países del viejo continente, pero que no las aceptó porque sus prioridades eran otras.

"Te ganó la envidia en tu pregunta a Lainez, ¿a ti cómo te fue en Europa?", fue la pregunta del aficionado, a la que Oswaldo Sánchez contestó "Fíjate que no quise ir a España , Inglaterra y Turquía !! Tenía otras prioridades !!! Saludos".

Foto: Twitter de Oswaldo Sánchez

La respuesta del exguardameta de Chivas generó incluso más críticas contra el actual comentarista de TUDN, pues fueron varios los usuarios que lo calificaron de mediocre y conformista por preferirse quedar en la Liga MX.

El pasado 28 de mayo, Oswaldo Sánchez le preguntó en entrevista a Diego Lainez si consideraba que su paso por el balompié europeo había sido un fracaso, a lo que el futbolista de Tigres respondió que independientemente de si lo había sido o no ya presume de dos títulos de Liga MX a sus 22 años de edad.

'Factor' se marchó a Europa a principios del 2019 para sumarse a las filas del Betis, donde tuvo poca actividad en los tres años y medio que estuvo en España. Los últimos seis meses antes de volver a México los pasó en Portugal con el Sporting Braga, donde tampoco jugó mucho.

¿Cuántos títulos de Liga MX ganó Oswaldo Sánchez?

Oswaldo Sánchez debutó profesionalmente en octubre de 1993 con el Atlas, donde permaneció hasta 1996, año en el que se convirtió en refuerzo del América.

Después de seis torneos cortos con las Águilas, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, llegó a las filas de las Chivas en el Invierno 1999. Su único trofeo de Liga MX con el Rebaño Sagrado lo ganó en el Apertura 2006.

Desde el Clausura 2007 hasta su retiro en el Apertura 2014, 'San Oswaldo' fue portero del Santos Laguna, donde cosechó dos títulos ligueros más (Clausura 2008 y Clausura 2012).

Oswaldo Sánchez aclara que es amigo de Diego Lainez

En días recientes, Oswaldo Sánchez aseguró que la pregunta que le hizo a Diego Lainez después de la coronación de Tigres en la Liga MX no fue con mala intención.

El tres veces mundialista con el Tricolor aseguró que habló con el canterano del América en privado tras la polémica y que siguen siendo amigos.

"Yo creo que hubo un malentendido, no soy de polémicas. Como gente de futbol, yo no soy de salir a los medios a hacer muchas cosas. Yo hablé con él en privado, me dijo lo que pensaba y quedamos tan amigos como siempre, declaró Sánchez Ibarra en entrevista con Coolbet MX.

