Cruz Azul: Exestrella del club cambia de aires e impresiona con su nuevo trabajo

El jugador llegó al Cruz Azul en el 2013, proveniente del Real Betis de España, además de estar en el Valencia y el Toulouse FC de Francia, logrando levantar el interés del Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, West Ham United FC y Newcastle United FC. Las expectativas sobre Achille Emana eran suficientemente altas, pero su fracaso en la Liga MX le hicieron reestructurar su profesión.

El camerunés dijo que no llegaba a Cruz Azul como salvador y que venía a ayudar al club cementero; como eso no sucedió, su futuro pasaría a manos del Atlante, donde sería el jugador más valioso, pero sin alcanzarle para volver a la Liga MX. Según un medio local, Emana perdería la pasión por el balompié después de no triunfar en suelo azteca, por lo que encontraría su nueva pasión en el modelaje.

El jugador se retiró del futbol en el 2020 y ahora en la descripción de su Instagram aparece como "Modelo", además de subir en algunas historias su nueva faceta lejos de las canchas. Su contenido también se basa en su forma física, por lo que se cataloga como"fitnessmodel".

Achille Emana perfil Instagram Captura de pantalla Achille Emana / Instragram

Los futbolistas que son íconos en el modelaje

En el mundo no hay diferencia entre actores, modelos, futbolistas e influencers, pues todo depende de qué quieran representar las marcas. El deporte ha ido de la mano con el modelaje y muchos de los atletas han creado sus propias firmas, a partir de las colaboraciones con grandes emporios de la moda.

David Beckham, Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo y hasta el propio Lionel Messi, han trabajado con marcas como Dolce & Gabbana, Armani, H&M. Memphis Depay ha mostrado su galería vistiendo Louis Vuitton y al mismo tiempo es la imagen de Under Armor.

Neymar, Sergio Ramos, Antoine Griezmann, James Rodríguez, Kylian Mbappé, también forman parte de este emporio en el que combinan ambas profesiones, este último reemplazó a Johnny Deep como imagen de Dior.

