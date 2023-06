VIDEO: México en lo más alto del surf; Alan Cleland gana campeonato mundial

Se llevaron a cabo los ISA World Surfing Games 2023 de La Bocana y El Sunzal, en Surf City, El Salvador. El mexicano Alan Cleland, nacido en Colima, se consagró como rey de las olas al conseguir una calificación de 9.73 en su última participación, además de ser una puntuación casi perfecta, también fue la más alta de la competencia.

Con esta medalla de oro, Alan Cleland consiguió su pase a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde podrá pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de País 2024. El mexicano superó al reciente campeón Lucca Mesinas, dejándolo en segundo lugar, y a Miguel Tudela en tercero; ambos peruanos sumaron con sus puntajes a su selección, superando a Francia y llevándose el campeonato por equipos por cuarta ocasión.

Cleland tiene 21 años y se ha dedicado al surf desde los 12, donde logró estar ranqueado en el lugar 15 de la Surfer Magazine, de los 100 mejores juniors; también ha obtenido la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-18, por lo que refirió que esta medalla significa todo.

Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y es algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido