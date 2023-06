El zaguero central Matheus Dória, es un jugador nacido en Río de Janeiro, que después de cinco años residiendo en México obtuvo su carta de naturalización, la cual presumió en redes sociales. El futbolista llegó en 2018 procedente del Yeni Malatyaspor de Turquía para unirse a la filas del Club Santos Laguna.

Matheus Dória fecha de naturalización Captura de pantalla Matheus Dória / Instagram

Tal parece que el deportista seguirá en la Liga MX, ahora con el Cruz Azul y visitó la Ciudad de México para presentar sus exámenes médicos con el club capitalino luego de que distintos medios confirmaran que habían llegado a un acuerdo económico. El segundo asunto que concluyó fue su naturalización como mexicano, en la cual, enmarco una postal donde se mostraba con su documento y citó una frase célebre de la cantante mexicana nacida en Costa Rica, Chavela Vargas.

¡Qué chin… se siente ser mexicano. Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano. Gracias a toda la gente del Club que me ayudó para que esto sea posible. A mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón. Por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde nos da la rechin… gana”, citó el futbolista mexicano.

Dória suma 132 partidos en su carrera, 86 de ellos en la Liga mexicana; 80 de estos como titular, además de tener 10 goles en su cuenta y sólo una tarjeta roja. Matheus tiene 28 años y no ha tenido participaciones oficiales con la Selección de Brasil, por lo que podría ser elegible para el combinado tricolor.

Cruz Azul sumará tres sudamericanos a sus filas

En los últimos días ha habido diferentes especulaciones sobre el futuro de Matheus Doria y Eduardo Aguirre en la Liga MX, específicamente con el Cruz Azul; hoy es un prácticamente un hecho que los dos llegan procedentes del Santos Laguna.

Adrián Esparza Otero sobre refuerzos Cruz Azul Adrián Esparza Otero / Twitter

El técnico cementero, Ricardo "Tuca" Ferretti, ha tenido cierta preferencia por sus compatriotas, pues sumado a Matheus Dória está la contratación del brasileño Moisés Vieira, quien llegó a México para integrarse a La Máquina.

Kevin Cataño es otro de los sudamericanos que se añade a la lista del Cruz Azul, pues el nacido en Itagüi, Colombia, llegará a reforzar a los cementeros con una cláusula de blindaje mayor a los diez millones de dólares.

Kevin Castaño cláusula Cruz Azul Nahuel Ferreira / Twitter

