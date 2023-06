Club América: Ricardo Gareca renuncia a Vélez y solamente una firma lo separa de llegar al banquillo de Coapa

El Club América está desesperado por no encontrar entrenador para el siguiente torneo, pero al parecer en las próximas horas dicho problema se resolverá, pues Ricardo Gareca sería su timonel, según medios internacionales.

El rumor de la llegada del ex seleccionador de Perú comenzó a sonar muy fuerte, tras su renuncia del cuadro de Vélez de Argentina, por lo que de inmediato los medios mexicanos comenzaron a recapitular dicho tema y a asegurar que las pláticas ya van avanzadas con el DT para enrolarse con las Águilas.

El América es uno de los equipos más poderosos del continente y siempre levanta mucha suspicacia lo que pase con él, por lo que las negaciones de Javier Aguirre y Diego Alonso al banquillo de los de Coapa causó una gran conmoción.

¿Quién es Ricardo Gareca y por qué lo quiere el América?

Ricardo Gareca es un exfutbolista y entrenador argentino, que se desempeñaba como delantero y que actualmente no tiene equipo.

De 2015 y 2022 fue entrenador de la Selección de Perú con la que llegó a cuatro instancias finales: el tercer lugar en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación para la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, subcampeonato en la Copa América 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín, donde se destacó como goleador, y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció en este club hasta 1984.

Tras un breve paso por River Plate llegó en 1985 al América de Cali y consiguió dos campeonatos, en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente, con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.

Además, es el segundo entrenador más exitoso en la historia de Vélez Sarsfield, con cuatro títulos locales.

Ricardo Gareca y el América con diferencias en el pasado

Ricardo Gareca es un hombre de carácter fuerte y decidido a cumplir lo que para él es lo correcto, por lo que hace algunos años tuvo problemas con la directiva del América, tras la convocatoria de Pedro Aquino.

Rumbo a las eliminatorias de Qatar 2022, Gareca decidió convocar a Pedro Aquino, pero el futbolista se encontraba saliendo de una lesión y en ese momento para el América era un hombre clave.

Pese a que el América le solicito a Gareca y su cuerpo técnico que no utilizaran al futbolista si no era necesario, pues se podría resentir; el argentino no respeto dicha petición y metió al terreno de juego al mediocampista, pero a los pocos minutos no pudo continuar y se perdió todo lo que restaba del torneo para los Millonetas, por lo que dicha situación molestó al cuadro de Coapa.

