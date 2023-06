América: ¡Caos! Afición de las Águilas exige la salida de Santiago Baños y anuncia medidas drásticas si no se va del club

La afición del América está muy molesta por un torneo más en el que el equipo no ganó la Liga MX. El enojo en particular es con Santiago Baños, presidente deportivo del club.

En redes sociales comenzó a circular un comunicado que seguidores del conjunto azulcrema exigen el despido o renuncia de Baños de la institución, debido a la falta de éxitos en los últimos años.

"Exigimos la renuncia y/o despido del señor SANTIAGO BAÑOS RENAUD inmediatamente. Esa es nuestra prioridad, NO JUGADORES, NO DIRECTOR TÉCNICO, ¡NO!, Lo primero es #FUERABAÑOS! Exigimos que su ciclo de fracasos y robos en el club llegue a su fin, para entonces sí empezar a planificar el próximo torneo que empieza en menos de un mes", es parte del mensaje de la afición del América.

El comunicado de la afición de las Águilas que ya circula en redes pic.twitter.com/JuHM0Wl3qh — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) June 2, 2023

En el comunicado, los fans de las Águilas advirtieron a los altos mandos del club las drásticas medidas que se disponen a tomar en caso de que Baños se mantenga en el club.

"Damos un plazo de 7 días para que nuestra exigencia sea cumplida; de lo contrario, la afición tomaremos las siguientes medidas: NO más membresías, NO más abonos, NO más producto oficial (Jersey, conjuntos, gorras, balones, chamarras, etc.) y NO más idas al Estadio Azteca", se lee también en el mensaje.

El América no se proclama campeón de la Liga MX desde el Apertura 2018, cuando se coronó a costa del Cruz Azul en la segunda etapa de Miguel Herrera en el timón del equipo.

América pierde al entrenador de sus sueños

Dos semanas después de la eliminación ante Chivas, el América sigue sin encontrar al sucesor del argentino Fernando Ortiz en la dirección técnica y las opciones se le acaban.

Este viernes, las Águilas sufrieron un duro golpe al darse a conocer que Javier Aguirre, uno de sus candidatos, renovó por una temporada más con el Mallorca.

El 'Vasco' salvó a los Bermellones del descenso en España tanto en la campaña pasada como en la 2022-2023, por lo que la directiva decidió contar con el para el próximo ciclo futbolístico.

