LIGA MX: Oswaldo Sánchez y el triste mensaje de Caixinha que lo orilló a retirarse

Oswaldo Sánchez es uno de los porteros históricos de la Liga MX. A poco más de siete años de su adiós de las canchas, el actual comentarista reveló una dura y triste frase que le dijo Pedro Caixinha, quien fue su entrenador en Santos, la cual lo orilló a retirarse de las canchas cuando su intención era seguir activo.

El exguardameta tapatío, quien se convirtió en ídolo durante su etapa con Chivas (1999-2006), recordó la manera en la que Caixinha le dijo que ya no entraba en sus planes para defender la cabaña de los de Torreón.

"Llega Pedro Caixinha para decirme: 'Tenemos que platicar'. Pensé que me iba a platicar sobre cómo veíamos las cosas, quiénes llegarían a Santos. Me dice tal cual: 'Ya no quiero que estés en mi equipo', a lo que yo le respondí que él hacía dos años que había llegado me había dicho que yo era el importante de su equipo, que me dediqué a explicarle todo lo que era y había en Santos", contó el exarquero de la Selección Mexicana en entrevista con Toño de Valdés.

Además, el excancerbero de 48 años hizo énfasis en que Caixinha (quien recientemente concluyó su segunda etapa con los albiverdes) ni siquiera lo vio a los ojos. "Repetía: 'Estoy muy apenado, pero ya no quiero que estés'. Me decía que no podía ni verme, ahí entendí que era una etapa que ya no debía seguir", dijo.

Puebla lo buscó para continuar su carrera en la Liga MX

En la misma charla, Oswaldo Sánchez comentó que luego de su salida de Santos, al finalizar el Torneo Apertura 2014 de la Liga MX, se le acercó el Puebla para que continuara su carrera, la cual declinó, al igual que otra procedente de la MLS.

"La oferta de Puebla la contemplé un rato, pero hablando con la familia decidimos que no valía la pena y entonces decidí dejar el futbol antes de que el futbol me dejara a mí. Tenía 41 años y de haber seguido en Torreón pude haber seguido al menos un año", dijo el surgido de la cantera del Atlas.

A lo largo de su carrera como futbolista, Sánchez Ibarra militó en puros clubes de la Liga MX: Atlas, América, Chivas y Santos.

EVG