Oswaldo Sánchez revela por qué ya no se habla con Memo Ochoa (VIDEO)

Una de las historias que más guardad estaba en el interior de la Selección Mexicana de Futbol, es por qué Oswaldo Sánchez y Memo Ochoa no se llevaban bien y el actual comentarías de TUDN, lo reveló en un programa.

En un programa de TUDN, Oswaldo Sánchez reconoció que eran amigos y se llevaban bien, pero que en una ocasión que hizo una broma, Ochoa no la tomó de buena manera y ahí terminó la relación.

"Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo. Yo no sabía que la cámara me estaba tomando. Estaba en el palco con Miguel Becerra, Juan Pablo Rodríguez y Carlos Ochoa y en eso hago como que me voy a bajar y me quito el saco, pero era broma y sobre todo por que ellos me preguntaron si no me gustaría regresar a jugar", dijo el exseleccionado nacional.

Sánchez resaltó que jamás se quiso burlar de Ochoa y que su idea era hablar con él en algún momento, pero Memo no se ha prestado y Oswaldo tampoco piensa insistir, resaltando que el actual titular en la portería del Tricolor tiene muchas cualidades.

"Memo, no tengo la necesidad de burlarme de ti, ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión. De alguna forma rompió la relación con Memo y yo porque tal vez él haya creído que yo me burlé y no me puedo burlar de un compañero ni en ese momento ni ahora ni nunca", añadió.

¿Cómo va el octagonal final?

Estados Unidos - 14​

México - 14​

Canadá - 13​

Panamá - 11​

Costa Rica - 6

​Jamaica - 6

​El Salvador - 6

​Honduras - 3

