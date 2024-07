Copa América 2024 | Los memes no perdonan la decepcionante eliminación de la Selección Mexicana

En el partido para definir su destino en la Copa América 2024, la Selección Mexicana enfrentó a Ecuador con la urgencia de ganar para avanzar a los cuartos de final. México empató 0-0 con su homólogo centroamericano, sellando así su eliminación del torneo de la Conmebol.

El equipo dirigido por Jaime Lozano llegaba a este encuentro con la presión de recuperarse después de la derrota 1-0 contra Venezuela, por lo que necesitaba una victoria para avanzar a los cuartos de final y enfrentarse a Argentina, pero el empate fue insuficiente para lograr su objetivo.

¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer con 10,000 memes de México contra Argentina? #CopaAmerica

Consciente de la importancia del encuentro, el dirigente mexicano presentó modificaciones en su once, sin embargo, a pesar de los ajustes tácticos y las constantes llegadas del Tricolor a la portería rival, México no pudo encontrar el gol que necesitaba.

Los aficionados mexicanos, que esperaban ver a su equipo avanzar y enfrentar a la actual campeona del mundo, quedaron desilusionados al escuchar el silbatazo final, además de presentar el típico grito homofóbico y el 'Fuera Jimmy'.

Todos los mexicanos tuiteando la renuncia de Jimmy Lozano a la #SeleccionMexicana

Este resultado significa un nuevo fracaso para el combinado azteca que no ha logrado consolidar su tan anunciado "cambio generacional". A pesar de los esfuerzos por renovar el equipo y mejorar su desempeño en torneos internacionales, los resultados no han acompañado las decisiones de la directiva.

Vamos México, dame otra decepción más #CopaAmerica

Miguel Layún defiende a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa América, por lo que este desenlace trajo intensas críticas y debates en torno al estado actual del equipo nacional; sin embargo, Miguel Layún, exfutbolista del Tricolor, asegura que México no está en crisis.

A pesar de la eliminación, el exlateral insiste en que la situación del equipo no es tan alarmante como se pinta. "Te echan dos equipos que no tuvieron mejor futbol que tú, entonces tampoco estamos hablando de una situación crítica como la que queremos hacer ver. No estamos en una crisis estratosférica. ¿En qué momento se volvió tan violento el futbol, en donde queremos ver rodar cabezas para estar satisfechos?".

Estas declaraciones provocaron la reacción de David Faitelson, quien señaló que la afición mexicana ya está harta de los malos resultados y de las justificaciones constantes. "La gente está cansada. Ya no se disfruta ver a la Selección y Jaime Lozano no es el director técnico indicado para el combinado nacional", afirmó el actual comentarista de TUDN.

🔥@DavidFaitelson_ CONTUNDENTE: "Los aficionados están ya encabr....porque MÉXICO NO FUNCIONA"🔥



🔴EN VIVO por TUDN

