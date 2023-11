Copa Libertadores: La travesía de un aficionado de Fluminense que pudo acabar con su vida por ser campeones (VIDEO)

Un aficionado de Fluminense cumplió una promesa que hizo antes de que su club consiguiera la primera Copa Libertadores de su historia, aunque le pudo haber costado muy caro.

El hincha del Flu cumplió con su palabra, ya que había prometido que si el cuadro brasileño salía campeón del torneo continental le daría una vuelta entera al Estadio Maracaná, donde fue la final, de rodillas.

En redes sociales se pueden ver videos y fotos del aficionado haciendo su 'peregrinación' al rededor del emblemático estadio, que en 2014 fue sede de la final de la Copa del Mundo, y en donde el Fluminense por fin consiguió bordar su estrella de la Libertadores.

La cuenta del estadio Maracaná compartió el video el fan identificado como Antonio Carlos Novak, quien con la playera de Tricolor dando la vuelta por el inmueble. "Domingo de festejar, agradecer y cumprir las promesas hechas ¡VICTORIA, FLUMINENSE!", dice el video.

Luego de empatar 1-1 tras 90 minutos, Fluminense se coronó campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia con un golazo de John Kennedy para vencer 2-1 a Boca Juniors en tiempo extra.

El equipo carioca extendió la hegemonía de los brasileños, que a través de Flamengo y Palmeiras habían obtenido las últimas cuatro ediciones del certamen.

Asimismo, Fluminense se convirtió en el undécimo equipo brasileño en ganar el torneo. El Tricolor ya había llegado a esta instancia en 2008, cuando perdió el título contra Liga de Quito.

El triunfo de Fluminense significó el cuarto consecutivo de los brasileños en finales ante elencos de Argentina. Los anteriores fueron Corinthians ante Boca (2012), Gremio contra Lanús (2017) y Flamengo frente a River Plate (2019).

Fan de Boca se suicida por la derrota en Libertadores

Un aficionado de Boca Juniors no soportó la derrota de su equipo en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y se quitó la vida. La prensa en Argentina dio a conocer que un seguidor bostero de 23 años se suicidó luego del partido en Maracaná.

Diversos medios argentinos informaron que un joven llamado Marcelo Molares, que era policía en Buenos Aires, terminó con su vida ya que el equipo de sus amores no consiguió la séptima Libertadores de su historia.

El medio Crónica TV pudo entrevistar a la madre del joven y esta lo describió como "fanático de Boca". "Si perdía estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande Boca. Boca es una basura. Me lo mataron. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que me dé el pésame".

La familia encontró a Marcelo en su cama y contaron que el fan de Boca ya les había informado de su decisión, pero no lo tomaron en serio, pues pensaron que se trataba de un chiste.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia", agregaron.

aar