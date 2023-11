¿Qué partidos ver hoy 7 de noviembre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

Sin duda la agenda deportiva de este martes 7 de noviembre está dominada por la Champions League, pero además de la europea esta la Liga de Campeones de la AFC, en donde Cristiano Ronaldo entra en acción con su equipo.

El Al-Nassr y el Al-Duhail entran en acción en la cuarta fase de grupos del Grupo E de la Champions Asiática, en donde el conjunto del crack portugués marcha como líder invicto de su sector.

El Al-Nassr tiene 9 puntos gracias a tres victorias al hilo en el certamen y buscarán mantener la línea en la cuarta de seis jornadas dentro de la primera ronda de la Liga de Campeones de la AFC.

Jalen Hurts mostró un momento de franqueza para un jugador que rara vez reconoce que está jugando lesionado. Los efectos de una adolorida rodilla izquierda que lo obligó a caminar cojeando hasta la banca justo antes del medio tiempo le están pasando factura.

Los Eagles se mantienen fuertes como el único equipo de la NFL con marca de 8-1, incluso con Hurts adolorido. Filadelfia tiene libre el fin de semana de cara a una revancha del Super Bowl en contra de Kansas City, dándole a Hurts un respiro necesario del dolor persistente que lo ha molestado la mayor parte de la temporada.

El quarterback sigue ignorando las preguntas sobre la gravedad de la lesión, incluso fingiendo ignorancia cuando se le pregunta sobre el golpe directo de casco a rodilla que lo hizo tambalear brevemente en contra de Dallas, porque así es su constitución.

Jalen Hurts (1), quarterback de los Philadelphia Eagles en el partido ante los Dallas Cowboys de la NFL Foto: AP

“Así es él”, dijo el coach de Filadelfia Nick Sirianni. “Ya sea que su cuerpo se sienta al 100%, o que no se sienta al 100%, cosa que no ocurre con nadie en este momento en particular, él es un guerrero. Va a jugar con golpes y magulladuras y a un alto nivel porque es un gran jugador”.

Los campeones defensores de la NFC están firmes en control de la división Este de la Nacional. La victoria del domingo no solamente les da una ventaja de 2 y medio juegos en la tabla de posiciones, los Eagles pueden agregar un juego extra debido a que tienen el desempate a su favor sobre los Cowboys.

Hurts estableció un récord de QB de la franquicia con su 33era anotación por carrera y subió a la sexta posición en los Eagles de yardas por pase. El jugador de 25 años debería tener una larga carrera por delante para tratar de establecer el récord. Pero mucho, por supuesto, depende de su salud.

