Copa del Mundo Qatar 2022: ¡Se encienden las alarmas! Peligra el debut de Lionel Messi por una terrible lesión (VIDEO)

Las alarmas en la Selección de Argentina se encendieron por el estado del tobillo derecho del astro Lionel Messi, que presenta una inflamación preocupante.

Aunque la figura del PSG se ha entrenado con normalidad previo al debut de Argentina este martes ante Arabia Saudita, las imágenes hacen pensar que Messi presenta alguna dolencia.

Reportes indican que es normal que se le inflame el tobillo al argentino ya que lo que en realidad traería en su tobillo es una venda con gel congelado.

Messi pasó los primeros días en Qatar entrenando por separado de sus compañeros por una molestia muscular, sin embargo desde el pasado domingo se reintegró al trabajo normal de cara al duelo ante los sauditas.

Messi, de 35 años, había entrenado liviano separado de sus compañeros el viernes y el sábado a causa de una sobrecarga muscular, que puso en duda su presencia en el debut ante los saudíes el martes por el Grupo C que también integran México y Polonia.

¿Cómo saldría Argentina ante Arabia Saudita?

Todo indica que Argentina formaría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

#Qatar2022 Último entrenamiento de la Selección antes del debut frente a Arabia Saudita



📋https://t.co/1f9Rk8H6sA pic.twitter.com/GICpzbRMl6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

El delantero del París Saint-Germain se convertirá en el jugador argentino con más mundiales, uno más que Diego Maradona y Javier Mascherano - si juega ante los saudíes. Messi jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006.

Messi asegura que disfruta más los mundiales

En víspera de su quinto y tal vez último Mundial, Lionel Messi ya no piensa sólo en ganar, sino en disfrutar cada momento al encontrarse en una etapa madura de su carrera.

“Antes no lo pensaba...era todo tan seguido, no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho sino pensar en el siguiente partido, querer seguir ganando”, reflexionó el astro en la previa al duelo ante Arabia Saudita.

acg