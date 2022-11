Copa del Mundo Qatar 2022: Kevin De Bruyne rechaza ser elegido MVP del partido Bélgica-Canadá por esta insólita razón

El mediocampista belga Kevin De Bruyne está confundido por su designación como MVP del partido que la Selección de Bélgica le ganó por 1-0 a la Selección de Canadá, en el debut de ambos combinados en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La figura del Manchester City de la Premier League reconoció no saber el por qué obtuvo el premio y prefirió rechazarlo ya que a su parecer no se lo merecía.

Kevin De Bruyne, tras ser nombrado MVP del #BEL 1-0 #CAN



“No sé por qué me han dado el premio. Puede que por mi nombre.” pic.twitter.com/GtLHKKwuFO — Sphera Sports (@SpheraSports) November 23, 2022

"No creo que haya jugado un gran partido. No sé por qué me han dado el trofeo, tal vez sea por el nombre. Honores para Canadá. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos", admitió tras la victoria que coloca a Bélgica en el primer lugar del Grupo F del Mundial 2022.

Así fue la victoria de Bélgica sobre Canadá

Canadá regresó a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia en Qatar 2022 y lo hizo con derrota de 1-0 frente a Bélgica, en el Estadio Ahmed bin Ali. El cuadro de la Concacaf suma 4 derrotas en sus 4 partidos de la magna justa, además que siguen sin marcar gol en la máxima fiesta del futbol.

Un gol de Michy Batshuayi (44’) terminó con las esperanzas de la Selección Canadiense de conseguir su primer gol y su primera victoria en una Copa del Mundo, aunque por nivel el cuadro norteamericano merecía la victoria.

