Copa del Mundo | VIDEO: ¡Escándalo! Jugador de Polonia pidió a los argentinos que presionaran menos para eliminar a México

La herida de la eliminación de México de la Copa del Mundo tardará en cerrar, pues en redes sociales circula un video en donde un jugador argentino confesó que los polacos le pidieron no atacar más, para que así la selección europea calificara a octavos de final y el Tricolor quedara fuera de Qatar 2022.

Nicolás Tagliafico, defensa del Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia y de la Selección Argentina, durante una transmisión reveló que durante el partido entre la Albiceleste y Polonia le dijeron: "Después del primer gol, los polacos no quisieron jugar más. Hicimos el segundo, recuerdo fue por el 60'; en un momento uno (polaco) me dijo, como pudo en español: 'no ataquen más'".

El Argentina vs Polonia terminó 2-0 en favor de los sudamericanos y el México vs Arabia Saudita 2-1, sin embargo, la escuadra albiceleste, de haber seguido atacando, pudo eliminar a los polacos y de paso ayudar al Tricolor a calificar a octavos de final, en donde se hubieran enfrentado con Francia.

Lo que le dijo un jugador polaco en el partido a Tagliafico JSAJSAJAJAJA pic.twitter.com/hP3MfVp5LF — Tomás 🤴🏼 (@tomaassilvestri) January 6, 2023

Lionel Messi recibió una Copa del Mundo

Todavía no pasa ni un mes de que terminó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y las noticias al respecto siguen dando mucho de qué hablar, pues ahora salió a la luz que el trofeo que le entregaron a Lionel Messi fue falso.

La imagen que todo el mundo y los fanáticos del balompié estaban esperando era la de Lionel Messi levantando el trofeo más importante del orbe, pues para algunos aficionados era lo único que le hacía falta para ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

En un inicio sí recibió el trofeo original, pero después en los festejos alzó una copa falsa y eso fue por la celebración desmedida con los hinchas argentinos que se hicieron presente en el estadio.

