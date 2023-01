Tigres: ¡Se viene la bomba! El club, a punto de romper el mercado de fichajes con campeón europeo

Los Tigres ya preparan la bomba del Clausura 2023, pues medios señalan el interés de los felinos por un crack sudamericano que es campeón europeo, ya que conquistó la Europa League la campaña pasada, siendo el segundo torneo más importante a nivel de clubes tras la Champions League.

Se trata del delantero Rafael Santos Borré, quien juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania y de acuerdo con información del diario AS, los de la Liga MX lanzaron una oferta importante por el jugador colombiano, sin embargo, el cuadro alemán no aceptó la primera propuesta.

Los reportes no detallan la cantidad de dinero que los Tigres ofertaron por el ariete exRiver Plate (en donde ganó la Copa Libertadores), no obstante, sí indican que no será sencillo para los felinos hacerse de los servicios de Borré, ya que clubes en España e Italia siguen de cerca al jugador.

Separan a jugador de la Liga MX por posible dopaje

Horas después de que se anunció la suspensión de su juego contra Toluca, al Atlas se le presentó otro problema antes de debuta en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, luego de que se dio a conocer que uno de sus jugadores fue separado momentáneamente del club por posible dopaje.

El futbolista implicado es el mediocampista mexicano Edyairth Ortega, situación confirmada por José Riestra, presidente del conjunto rojinegro, quien indicó que están en espera de la respuesta de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) para saber lo que ocurrirá con el jugador de 25 años.

"No quisiera entrar mucho en detalle con esa información, él está pasando por un proceso complicado, situación personal, pero hasta no tener confirmación no podemos hacer nada al respecto. Estaremos esperando por parte de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y de las autoridades la situación", comentó el mandamás del Atlas en conferencia de prensa.

