Liga MX: ¡Escándalo! Separan a jugador de este equipo por posible dopaje

Horas después de que se anunció la suspensión de su juego contra Toluca, al Atlas se le presentó otro problema antes de debuta en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, luego de que se dio a conocer que uno de sus jugadores fue separado momentáneamente del club por posible dopaje.

El futbolista implicado es el mediocampista mexicano Edyairth Ortega, situación confirmada por José Riestra, presidente del conjunto rojinegro, quien indicó que están en espera de la respuesta de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) para saber lo que ocurrirá con el jugador de 25 años.

"No quisiera entrar mucho en detalle con esa información, él está pasando por un proceso complicado, situación personal, pero hasta no tener confirmación no podemos hacer nada al respecto. Estaremos esperando por parte de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y de las autoridades la situación", comentó el mandamás del Atlas en conferencia de prensa.

Riestra hizo énfasis en los complicados momentos que vive Edyairth Ortega por esta situación, motivo por el cual le pidió a los medios mucha sensibilidad.

"Les pido mucha sensibilidad, no es sencillo para el jugador ni para la institución estos momentos y hasta no tener confirmada la situación no podemos dar más información", ahondó.

Según información de Mediotiempo, la sustancia detectada en el futbolista del Atlas sería para aumentar la masa muscular, algo que está prohibido por la WADA.

Liga MX pospone debut del Atlas

La Liga MX, mediante un comunicado desplegado en redes sociales, informó que el partido entre Atlas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, fue reprogramado, cuando estaba originalmente pactado para el sábado 7 de enero. No hay fecha para realizar los partidos.

"En el marco de las revisiones permanentes que realiza la Liga MX a las canchas de los estadios de futbol y pese a los esfuerzos de mantenimiento de los Clubes, la Comisión Revisora de la Liga MX, tras una completa evaluación técnica, dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de fútbol correspondientes a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023", comienza el desplegado de la competencia.

De la misma manera el partido entre Leones Negros y Pumas Tabasco, de la Liga de Expansión MX, fue reprogramado, ya que su sede también era el Coloso de la Calzada Independencia.

