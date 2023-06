Copa Oro 2023: Conoce el debut de Jaime Lozano con la Selección Mexicana y el calendario del Tricolor en el torneo

La Selección Mexicana tiene una nueva oportunidad de enderezar el camino y reconstruir su relación con la afición en la Copa Oro 2023, torneo que inicia este sábado, aunque el debut de Jaime Lozano como entrenador del Tricolor mayor será el domingo.

México llega con la presión de ganar el certamen, pues en el primer torneo oficial fueron eliminados en semifinales de la Nations League de la Concacaf por Estados Unidos. El "Jimmy" Lozano fue presentado como bombero tras el fugaz paso de Diego Cocca en el banquillo azteca.

Calendario de México en fase de grupos de Copa Oro 2023

México vs Honduras (Domingo 25 de junio, 18:00 horas)

​Haití vs México (Jueves 29 de junio, 20:00 horas)​

México vs Qatar (Domingo 2 de julio, 19:00 horas)

🔥🇲🇽 Los 👀 puestos en el siguiente reto.

Jaime Lozano, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con México Sub 23, debuta con la Selección Mexicana mayor el domingo 25 de junio ante Honduras en duelo a celebrarse en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El segundo duelo de México en la Copa Oro es ante Haití el 29 de junio en Arizona, en el State Farm Stadium. El último duelo es ante Qatar, en el primer choque en la historia ante el Tricolor, el domingo 2 de julio en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

México se ubicada en el Grupo B de la Copa Oro 2023 junto a Haití, Honduras y Qatar, que por segunda edición consecutiva participa en calidad de invitado en el certamen regional.

Si Jaime Lozano lleva a la Selección Mexicana a las rondas finales del torneo de la Concacaf, los cuartos de final se jugarían el sábado 8 o el domingo 9 de julio. Las semifinales son el miércoles 12 de julio y la final el 16 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Jaime Lozano da sus primeras palabras como entrenador

Dos días después de haber sido anunciado como el sucesor de Diego Cocca, Jaime Lozano tuvo su presentación oficial como director técnico interino de la Selección Mexicana este miércoles en un acto encabezado por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional.

"Jimmy Lozano aceptó amablemente tomar este reto, porque conoce a muchos de ustedes y por su compromiso con México. Estamos empezando un proceso hacia el 2026 en el que queremos triunfar, todos queremos ser parte de un grupo de mexicanos triunfadores", comentó Sisniega ante los futbolistas del Tricolor.

🇲🇽 Incondicionales 💚

¡Llegó Jimmy! 🫡



Y así fue su presentación oficial. 🎥



Copa Oro 🏆, ¡allá vamos! 👊🏻 ⚽️ pic.twitter.com/lNKck6BiM7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2023

"Es un honor estar enfrente de ustedes. Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, si no yo hoy no estaría aquí, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí", fueron las primeras palabras de Lozano como estratega de la Selección Mexicana.

El 'Jimmy' resaltó que está consciente de que el momento actual del balompié nacional no es el óptimo, pero considera que en estas situaciones se forjan los momentos más exitosos.

"Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias es de donde se forjan las mejores situaciones de vida y en este caso de deporte", remarcó.

