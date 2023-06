Selección Mexicana: Jaime Lozano da sus primeras palabras como entrenador interino del Tricolor (Video)

Dos días después de haber sido anunciado como el sucesor de Diego Cocca, Jaime Lozano tuvo su presentación oficial como director técnico interino de la Selección Mexicana este miércoles en un acto encabezado por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional.

"Jimmy Lozano aceptó amablemente tomar este reto, porque conoce a muchos de ustedes y por su compromiso con México. Estamos empezando un proceso hacia el 2026 en el que queremos triunfar, todos queremos ser parte de un grupo de mexicanos triunfadores", comentó Sisniega ante los futbolistas del Tricolor.

"Es un honor estar enfrente de ustedes. Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, si no yo hoy no estaría aquí, porque no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí", fueron las primeras palabras de Lozano como estratega de la Selección Mexicana.

El 'Jimmy' resaltó que está consciente de que el momento actual del balompié nacional no es el óptimo, pero considera que en estas situaciones se forjan los momentos más exitosos.

"Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias es de donde se forjan las mejores situaciones de vida y en este caso de deporte", remarcó.

Diego Cocca revela el motivo de su salida del Tricolor

El Comisionado del Futbol Mexicano, Juan Carlos Rodríguez, dio a conocer en redes sociales cambios importantes en la Selección Mexicana, siendo el principal la salida de Diego Cocca del banquillo Tricolor y el estratega argentino aclaró las razones de su salida.

Cocca y su equipo de trabajo estaban enfocados en renovar el futbol mexicano, sin embargo, los resultados nunca fueron los esperados, sobre todo por la afición, que en el último partido del cuadro azteca manifestaron su descontento al dejar casi vacío el estadio.

"(Gente de la FMF) Hablaron de la afición, de la gente que está enojada y es normal, pero nosotros queríamos cambiar en serio a la selección y para cambiarla en serio es muy difícil que en tres meses pase eso", declaró Diego Martín Cocca en entrevista para Azteca Deportes.

Cuauhtémoc Blanco tunde a la Selección Mexicana

Uno de los futbolistas mexicanos con más capacidad para dar su opinión sobre el mal momento que vive la Selección Nacional de México de Futbol en la actualidad es, sin duda, Cuauhtémoc Blanco. quien luce muy molesto por el poco corazón que le meten los jugadores al defender la verde.

En un evento político, el exdelantero reconoció que en sus tiempos los futbolistas le ponían pantalones a todos los partidos y no había pretexto de nada.

"Yo cuando jugaba, que había otros futbolistas, luchamos por eso, pinches pantalones que teníamos, nos dolía perder, ahora no sé si les duela... tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta, si los ofendo, pues perdón. Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas, es lo que falta… Cruz Azul, Pumas, América, ¿qué jóvenes tienen?… antes sacábamos una cantidad de jugadores mexicanos", añadió.

