Selección Mexicana: Afición abandona al Tricolor por sus pésimos resultados (FOTOS)

Los estragos de la reciente hegemonía de Estados Unidos sobre la Selección Mexicana se siguen haciendo presentes, pues la afición se manifestó en contra del Tricolor y abandonó al cuadro nacional en el duelo por el tercer lugar de la Nations League ante Panamá.

Hace unos días el cuadro estadounidense humilló 3-0 a México en semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, lo que hizo que el cuadro azteca definiera el tercer sitio del torneo ante los Canaleros en el Allegiant Stadium, que lució con muy pocos aficionados del Tri.

En la previa del partido circularon fotos del estadio Allegiant y a una hora del inicio del juego las gradas estaban completamente vacías. Una foto compartida en Twitter por Marc Crosas, exjugador y ahora analista, ilustró el abandono de los fans con la Selección Mexicana.

Afición abandona al Tri ante Panamá. Foto: Captura de pantalla

Otra postal fue compartida por el periodista Alejandro Orvañanos y en su publicación escribió: "En mi vida había visto una entrada tan pobre para un partido de la selección mexicana. La afición prefirió perder su dinero y no se presentó en Las Vegas".

Con el inicio del partido la entrada mejoró, pero muy poco, sobre todo para los estándares cuando la Selección Mexicana juega en Estados Unidos, la derrota precisamente ante Las Barras y Las Estrellas dolió mucho en la afición azteca.

El ambiente en la Selección Nacional de México está más tenso que en procesos anteriores, pues se tiene una racha importante de partidos seguidos sin poder vencer a Estados Unidos y de acuerdo con información de ESPN el lunes habrá una reunión entre dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol con Diego Cocca, entrenador del Tri.

Estadio con poca gente para ver a la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

Jugadores quieren abandonar la Selección Mexicana

Circuló el rumor de que algunos futbolistas querían abandonar la concentración de la Selección Mexicana y el entrenador argentino Diego Cocca fue cuestionado al respecto. Sin embargo, pidió no especular al respecto.

"¿Quién dijo? ¿Qué futbolistas? ¿Qué nombres? Cuando empezamos con versiones periodísticas, no. Ahí ponme el nombre de lo que dijo y si quieren decir que algún jugador se quiere ir, qué nombre o qué jugador, sino no es información. Tiene que ser veraz, sino yo no pierdo el tiempo", señaló un poco molesto el estratega del Tricolor en conferencia de prensa.

De acuerdo con TUDN y Fox Sports, entre otros medios, futbolistas como Uriel Antuna y Jorge Sánchez, entre otros, habrían planeado un boicot y querrían abandonar la concentración tras el duelo de este domingo contra Panamá y a solamente una semana del comienzo de la Copa Oro.

Futbolistas de la Selección Mexicana previo al duelo ante Estados Unidos en las semifinales de la Nations League. Foto: Mexsport

"Los jugadores están todos concentrados, con ganas queriendo revertir la situación. Estamos dolidos, pero la forma de encarar esto es atravesarlo y no cometer errores; hay mucha motivación", agregó al respecto el timonel de la Selección Mexicana.

En cambio, el estratega sudamericano reconoció que varios futbolistas le han manifestado su molestia e incomodidad por la logística en Las Vegas.

"Muchos me han dicho eso, me lo han dicho en la cara y eso es bueno, tener las respuestas es importante. Sí está lejos del lugar de entrenamiento porque la cancha a la que nos mandaron no nos gustaba", comentó.

aar