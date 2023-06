Selección Mexicana: Diego Cocca no se guarda nada y revela el nombre de los jugadores que no seguirán

Un día después de que circuló el rumor de que algunos futbolistas querían abandonar la concentración de la Selección Mexicana, el entrenador argentino Diego Cocca fue cuestionado al respecto. Sin embargo, pidió no especular al respecto, al tiempo que hizo énfasis en que todos sus dirigidos están comprometidos en el duelo por el tercer lugar de la Nations League contra Panamá.

"¿Quién dijo? ¿Qué futbolistas? ¿Qué nombres? Cuando empezamos con versiones periodísticas, no. Ahí ponme el nombre de lo que dijo y si quieren decir que algún jugador se quiere ir, qué nombre o qué jugador, sino no es información. Tiene que ser veraz, sino yo no pierdo el tiempo", señaló un poco molesto el estratega del Tricolor en conferencia de prensa.

De acuerdo con TUDN y Fox Sports, entre otros medios, futbolistas como Uriel Antuna y Jorge Sánchez, entre otros, habrían planeado un boicot y querrían abandonar la concentración tras el duelo de este domingo contra Panamá y a solamente una semana del comienzo de la Copa Oro.

¿CUÁLES NOMBRES? ¿CUÁLES JUGADORES?



Así la respuesta de Diego Cocca sobre los supuestos jugadores que querían abandonar la concentración de México antes de #CopaOro 🇲🇽@TudnRadio pic.twitter.com/PeVcCW0ZsJ — Jorge Rubio (@JorgeRubio99) June 17, 2023

"Los jugadores están todos concentrados, con ganas queriendo revertir la situación. Estamos dolidos, pero la forma de encarar esto es atravesarlo y no cometer errores; hay mucha motivación", agregó al respecto el timonel de la Selección Mexicana.

En cambio, el estratega sudamericano reconoció que varios futbolistas le han manifestado su molestia e incomodidad por la logística en Las Vegas.

"Muchos me han dicho eso, me lo han dicho en la cara y eso es bueno, tener las respuestas es importante. Sí está lejos del lugar de entrenamiento porque la cancha a la que nos mandaron no nos gustaba", comentó.

Diego Cocca, preocupado por lesión de Alexis Vega

El director técnico de la Selección Mexicana también se tomó el tiempo para hablar acerca de la evolución de la lesión de Alexis Vega, una situación que le preocupa.

"Es un tema que nos importa mucho porque es muy importante en la selección, sabíamos que venía con esa rodilla que le molesta, pero quisimos darle la oportunidad, se hizo todo el proceso de kinesiología, cuando entrenó fuerte se le inflamó y se complicó", indicó Diego Cocca.

Alexis Vega fue uno de los convocados por el argentino Gerardo 'Tata' Martino al Mundial de Qatar 2022, torneo en el que disputó 196 minutos, divididos entre los tres partidos de la fase de grupos.

César Montes da la cara tras su expulsión ante Estados Unidos

El defensa César Montes perdió la cabeza en la semifinal de la Nations League entre Estados Unidos y México, pues le soltó una patada a Folarin Balogun, por lo que se fue expulsado del partido que terminó en humillación para el Tricolor.

El combinado azteca cayó por goleada de 3-0 y con la herida todavía abierta el "Cachorro" Montes sacó su frustración por recibir la tarjeta roja, además de disculparse con la afición por su actuar en momentos de frustración.

"La frustración del partido me llevo a canalizarlo de la peor manera, claro que estoy arrepentido y pido disculpas, primero a mis compañeros, que fue lo primero que hice, no era el momento de dejarlos", comenzó su mensaje el defensa central surgido del Monterrey.

