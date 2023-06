¡Histórico! Victoria Velasco, primera ciclista mexicana campeona panamericana en la prueba de Ómnium

Victoria Velasco se convirtió en la primera ciclista mexicana en convertirse campeona panamericana en la prueba de Ómniun, al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se celebra en San Juan, Argentina.

Velasco se adjudicó el metal dorado tras cosechar 139 unidades, nueve más que la trinitaria Alexi Ramirez quien se quedó con la plata, en tanto que la colombiana Lina Rojas Zapata obtuvo el bronce con 128 puntos.

La ciclista regiomontana de 20 años de edad superó las pruebas conjuntas de scratch, tempo, eliminación y puntos para llegar a lo más alto del podio en tierras argentinas.

Foto: Twitter de Olimpismo Mexicano

Victoria Velasco ya había conseguido la presea de plata en la prueba de persecución, implantando nueva marca nacional al lado de Yareli Acevedo, Antonieta Gaxiola y Yareli Salazar.

De esta manera, Victoria Velasco se convirtió en la cuarta medallista de la delegación mexicana en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se realiza en San Juan.

Ana Guevara no se arrepiente de sus declaraciones

Momentos después de la ceremonia de abanderamiento de los deportistas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en El Salvador, Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró no sentirse arrepentida de lo que dijo de las nadadoras artísticas, las cuales vendieron trajes de baño y toallas para solventar sus gastos.

"Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", aseguró ante los medios la exvelocista.

Estas declaraciones se dan después de que Guevara comentó que si a los atletas les molestaba vender calzones que se los quitaran, al tiempo que mencionó que ella en su momento también vendió cosas para tener más recursos.

