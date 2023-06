Selección Mexicana: Cuauhtémoc Blanco, cansado de los resultados del Tricolor, no se guardó nada y atacó a los jugadores (Video)

Uno de los futbolistas mexicanos con más capacidad para dar su opinión sobre el mal momento que vive la Selección Nacional de México de Futbol en la actualidad es, sin duda, Cuauhtémoc Blanco quien luce muy molesto por el poco corazón que le meten los jugadores al defender la verde.

En un evento político, pues hay que recordar que actualmente Cuauhtémoc Blanco es el Gobernador de Morelos, el ex delantero reconoció que en sus tiempo los futbolistas le ponían pantalones a todos los partidos y no había pretexto de nada.

"Yo cuando jugaba, que había otros futbolistas, luchamos por eso, pinches pantalones que teníamos, nos dolía perder, ahora no sé si les duela... tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta, si los ofendo, pues perdón. Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas, es lo que falta… Cruz Azul, Pumas, América, ¿qué jóvenes tiene?… antes sacábamos una cantidad de jugadores mexicanos", añadió.

Al ser cuestionado si le gustaría llegar a la dirigir a la Selección Mexicana cuando termine su etapa de político, Cuauhtémoc reconoció que es un deseo que siempre ha manifestado y que para eso necesita prepararse más, pues su sueños es dirigir al América y a la Selección.

"Puede ser, lo he manifestado, todo llegará a su tiempo; me gustaría un día llegar al América y con la Selección Mexicana, pero con resultados. Si hay un proyecto, si no me iré a Europa un mes a ver entrenamientos, partidos, ahí es donde se ven a los equipos grandes", concluyó.

Blanco, el culpable de un beso entre Guardiola y Saucedo

Hace unos días Pep Guardiola ganó la Champions League con el Manchester City, el estratega guió al cuadro inglés a su primera Orejona, pero antes de ser un exitoso entrenador, el español fue jugador y tuvo un paso por el futbol mexicano.

Pep jugó en México para los Dorados de Sinaloa y en un duelo ante el América el ahora entrenador le dio un beso al portero Cirilo Saucedo tras detenerle un penalti a Cuauhtémoc Blanco, que ayudó que El Gran Pez saliera con la victoria 2-0.

En redes sociales los usuarios recordaron el momento del beso de Pep Guardiola a Saucedo luego que el español se convirtiera en el segundo director técnico con más títulos en la historia al llegar a 35, luego de la coronación en la final de la Champions League.

daho