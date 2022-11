Corea del Sur vs Ghana | VIDEO: Resumen, goles y resultado, Copa del Mundo Qatar 2022

En un duelo inédito en Copas del Mundo, la Selección de Ghana derrotó a la de Corea del Sur 3-2 en Qatar 2022, en duelo realizado en el Estadio Ciudad de la Educación, en un partidazo.

Para el cuadro africano anotaron Mohamed Salisu Abdul Karim (24') y Mohammed Kudus (34', 68') con un doblete. Para los surcoreanos descontó dos veces Cho Gue-sung (58', 61').

Corea del Sur nunca ha ganado en la segunda jornada de una Copa del Mundo y antes del partido ante las Estrellas Negras registraba 4 empates y 6 derrotas, aunque hay que sumarle una caída más por la sufrida hoy en el Mundial Qatar 2022.

El marcador lo abrió Mohamed Salisu Abdul Karim, defensa ghanés del Southampton de la Premier League, que conectó un esférico que terminó en el área, siendo éste apenas el primer disparo a puerta de Ghana en el partido.

Mohammed Kudus, estrella del Ajax, puso más distancia en el marcador cuando parecía que Corea del Sur despertaba en el duelo. Los tigres asiáticos no perdieron el orden y pese a estar en desventaja en la pizarra no se encerraron, no obstante, en el resto de la primera parte no pudieron romper el cero en su cuenta.

Para la segunda parte el cuadro surcoreano, comandado por Paulo Bento, salió con intensidad. Rápidamente se hicieron con el control de las acciones y comenzaron a empujar a Ghana a su propio arco, lo que le permitió a los asiáticos mandar centros con mayor frecuencia.

Uno de esos centros marcó la diferencia, pues permitió que Cho Gue-sung cabecear el balón al fondo de la red y Corea del Sur recortó distancia en la pizarra al minuto 58. Tan solo tres minutos después Cho encontró su doblete de nueva cuenta rematando de cabeza, el ariete del Jeonbuk apareció a segundo poste y empató el juego 2-2.

Mohammed Kudus no se dejó y al 68' marcó el que fue su séptimo gol con la Selección Nacional de Ghana, el cual le regresó la ventaja a las Estrellas Negras ante los surcoreanos, que siguieron intentando llenar de centros el área africana.

