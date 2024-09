Cristiano Ronaldo intentó retirarse a los 30 años; la razón que nadie puede creer

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad no es un obstáculo para su increíble rendimiento en el futbol. Con el Al Nassr en Arabia Saudita y la selección de Portugal, el "Bicho" ha alcanzado la impresionante cifra de 901 goles en su carrera, y su ambición está lejos de apagarse.

En una reciente entrevista, el delantero portugués expresó su deseo de llegar a los mil goles, lo que lo convertiría en el primer jugador de la historia en alcanzar esta marca. ¿Podrá lograrlo? Todo parece indicar que sí, siempre y cuando su cuerpo lo siga acompañando y las lesiones no interfieran en su camino.

Aunque su vigencia en el futbol sigue sorprendiendo a propios y extraños, recientemente salió a la luz una curiosa revelación sobre el histórico delantero.

Costinha, ex compañero de Ronaldo en la selección portuguesa, reveló en una entrevista para el diario A Bola que, en sus inicios, Cristiano había pensado en retirarse a los 30 años.

Recuerdo que en 2003, en un amistoso contra Kazajistán, me dijo que quería dejar el futbol a los 30 años. Me decía: 'Costa, voy a jugar hasta los 30 y luego voy a hacer algo diferente' Costinha / exfutbolista

Sin embargo, el destino tenía otros planes para Ronaldo, quien, casi una década después de esa supuesta fecha de retiro, sigue compitiendo al más alto nivel y añadiendo goles a su abultado récord personal.

Cristiano Ronaldo va por los mil goles

Cristiano Ronaldo no sólo es reconocido por su capacidad para marcar goles, sino también por su increíble disciplina y ambición. Con 901 goles a nivel profesional, ha batido incontables récords a lo largo de su carrera.

Él mismo ha comentado en diversas ocasiones que no busca los récords, sino que ellos lo persiguen a él. "Los récords surgen de forma natural. No rompo récords. Los récords son los que me persiguen", dijo con su habitual confianza.

El portugués ha roto barreras en ligas de primer nivel como la Premier League, LaLiga, Serie A, y ahora lo está haciendo en la liga saudita, donde se ha convertido en un fenómeno mediático y futbolístico. Pero más allá de los títulos y distinciones individuales, su enfoque siempre ha sido en el trabajo en equipo.

Llegar a los mil goles es un objetivo monumental, pero si alguien puede lograrlo, es Cristiano Ronaldo. Hasta ahora, ningún jugador en la historia del fútbol ha alcanzado tal cifra, pero con su perseverancia y mentalidad de acero, el portugués está decidido a intentarlo. "Si el cuerpo me lo permite y no sufro lesiones, quiero ser el primero en llegar a los mil goles", declaró recientemente.

Cristiano Ronaldo celebra su gol 900 como futbolista profesional en el Portugal vs Croacia de la UEFA Nations League. Foto: Reuters

Los Goles de Cristiano Ronaldo



Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 30

Selección de Portugal: 175

Cristiano Ronaldo no parece de 39 años

Una de las claves del éxito de Ronaldo a lo largo de su carrera ha sido su meticuloso cuidado físico. A pesar de estar cerca de los 40 años, su estado físico sigue siendo envidiable, algo que le ha permitido mantener su nivel en competiciones tan exigentes como la Champions League y el Mundial de Clubes.

Su compromiso con su entrenamiento y nutrición ha sido ampliamente documentado, y sus compañeros y entrenadores siempre destacan su ética de trabajo como uno de los factores clave en su longevidad.

Como muestra la tabla anterior, la mayor parte de los goles de Cristiano Ronaldo fueron con el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la historia.

Sin embargo, ha seguido sumando tantos con cada uno de los equipos que ha representado, sin importar la liga o el nivel de competencia.

daho