Cruz Azul | ¿Quién es Andrés Montaño, el nuevo '10' de La Máquina en la Liga MX?

Cruz Azul presentó a su nuevo ‘10’. Se trata del mediocampista mexicano Andrés Montaño, jugador de tan solo 22 años de edad, pero que es considerado una de las grandes joyas de la Liga MX, pues sus características despertaron interés de varios equipos, pero al final La Máquina será su nuevo club.

En redes sociales el cuadro cementero presentó a Montaño con un emotivo mensaje. “Andrés Montaño es Azul. El seleccionado nacional llega desde Mazatlán FC a fortalecer nuestro mediocampo, y es nuestro segundo refuerzo rumbo al Apertura 2024. ¡Bienvenido, Andrés Montaño!”, se lee en X.

Andrés Montaño nació en Los Cabos, Baja California, y el Cruz Azul será su segundo equipo como profesional. El futbolista bajacaliforniano empezó su andar en la Liga MX en la Sub-20 del Mazatlán, en donde debutó y se consolidó en el mediocampo cañonero.

En Mazatlán jugó 61 partidos, anotó ocho veces y repartió dos asistencias. Andrés Montaño es el segundo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2024, el primero fue el delantero griego Giorgos Giakoumakis.

Montaño podría debuta como elemento celeste ante su exescuadra, pues La Máquina y los Cañoneros chocan en la Jornada 1 del nuevo semestre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Montaño sabe que la ‘10’ de Cruz Azul es una responsabilidad

En su presentación como elemento del Cruz Azul, Andrés Montaño aseguró que es una gran responsabilidad ser el ‘10’ de La Máquina. La dorsal ha sido portada por grandes leyendas como Christian Chaco Giménez.

"La verdad es una ilusión muy grande, estoy agradecido con la directiva, es un dorsal que pensé mucho tiempo en ser el '10' en Cruz Azul, un equipo tan grande, pero siempre pensando en ir adelante; es una gran responsabilidad, pero hay que demostrarlo en la cancha, llegar con la '10' de cruz azul me motiva", dijo.

"Desde un inicio lo comentaba con el agente, siendo sincero hubo acercamientos de otros clubes, pero cuando me dijo que Cruz Azul era opción a mi también me pareció la mejor opción por su cuerpo técnico, jugadores y estilo de juego, desde el principio que se pudo dar la noticia la verdad me puso muy contento y emocionado", agregó.

"Obviamente a los jugadores nos gusta ver gran futbol y Cruz Azul con su estilo maravilló a la Liga y obviamente yo vengo aportar con mi futbol asociativo, en donde todos participan y se pone al equipo antes de lo individual y va de la mano con el estilo que propone Martín (Anselmi) y toca aprenderle más a él y a los jugadores", terminó.

aar