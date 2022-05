Cruz Azul, un desafío difícil, pero me gusta: Diego Aguirre

Después de varios días de incertidumbre y rumores, finalmente ayer fue presentado el uruguayo Diego Aguirre como el nuevo director técnico del Cruz Azul, quien desde el primer momento se dijo seducido por esta oportunidad en su carrera.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Galerías Plaza de San Jerónimo, donde Aguirre manifestó su emoción y alegría por tomar la riendas de uno de los clubes más importantes y ganadores del balompié nacional.

“El proyecto de Cruz Azul me sedujo desde el primer momento, es una institución que conozco muy bien, tengo amigos que han sido futbolistas acá, entrenadores a los cuales respeto mucho, he tenido diálogo y siempre ponían a Cruz Azul como una institución modelo y como un club importante a todo nivel. Entrar a un nuevo país y a una institución como Cruz Azul me sedujo totalmente, sé que es un desafío difícil, pero me gusta”, indicó el sudamericano en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Jaime Ordiales, director deportivo, y Víctor Velázquez, presidente de la entidad cementera, a la que llega en sustitución de Juan Reynoso, quien fue cesado tras la eliminación del club a manos de Tigres en los cuartos de final del Clausura 2022.

Si bien el contrato de Aguirre con la institución capitalina es solamente por un año, el uruguayo dejó en claro que le gustaría que su relación con los celestes fuera más larga, al tiempo que dijo que una de las cosas importantes será darle más minutos a los jóvenes.

“Hemos tenido conversaciones muy productivas tanto con Víctor como con Jaime desde hace varios días y está clara la idea y el proyecto, que tiene que ser de crecimiento, mejora, consolidar cantidad de cosas, poder dar en la medida de lo posible oportunidad a los jóvenes y a que sea un proyecto duradero. El tiempo del contrato es por un año, hasta junio del 2023, pero esperemos que sea por mucho más”, comentó el exentrenador del Internacional de Porto Alegre.

Aficionados de La Máquina que se dieron cita afuera del Hotel Galerías Plaza le dieron una cálida bienvenida a su nuevo estratega. “Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”, entonaron los seguidores del cuadro de La Noria.

El charrúa es apenas el tercer estratega extranjero que llega al banquillo de La Máquina sin haber dirigido previamente a otro club de la Liga MX en torneos cortos. El primero de ellos fue el también charrúa Sergio Markarían, quien tomó las riendas de los cementeros en el Apertura 2007 y un semestre después llevó a los capitalinos a la final del Clausura 2008, misma que perdieron ante el Santos Laguna.

Casi una década después, la directiva del Cruz Azul decidió darle la responsabilidad a otro timonel foráneo sin un paso previo por el balompié nacional, cuando a finales del 2016 contrataron al español Paco Jémez.

De la mano del originario de Las Palmas de Gran Canaria, los celestes regresaron a una Liguilla después de tres años, cuando en el Apertura 2017 se ubicaron entre los ocho primeros de la clasificación, aunque se despidieron en la ronda de cuartos de final tras ser eliminados por el América.

Diego Aguirre, de 56 años de edad, llega al conjunto de La Noria con una experiencia de 20 años como timonel, la mayor parte de ellos en Sudamérica, su última de ellas con el Internacional de Porto Alegre el año pasado. Hasta el momento, el oriundo de Montevideo ha conseguido siete títulos como entrenador, cuatro de ellos en Qatar con el Al-Rayyan.

Atlas festeja su título ante 25 mil personas

Los jugadores y el cuerpo técnico del Atlas celebraron el bicampeonato de la Liga MX con el tradicional desfile por las calles de Guadalajara, mismo que comenzó en La Calzada Independencia y terminó en la Glorieta de los Niños Héroes, y en el que reunieron alrededor de 25 mil aficionados.

Los Rojinegros invitaron a todos los hinchas a festejar el campeonato del Clausura 2022 que obtuvieron al superar en el marcador global a los Tuzos del Pachuca, además del título de Campeón de Campeones.

El capitán Aldo Rocha, además de Emanuel Aguilera, Luis Reyes y Hugo Nervo agradecieron el apoyo de la gente. Alejandro Irarragorri llamó al DT Diego Cocca el “Guardiola de las Américas”.