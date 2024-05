Cruz Azul | Iván Alonso quiere reencontrarse con Miguel Herrera después de que casi llegan a los golpes

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, habló por primera vez del pleito que tuvo con Miguel Herrera en los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes, tras el duelo de la Jornada 4 de la Liga MX contra Xolos, el pasado 30 de enero, conflicto en el que casi llegan a los golpes.

El directivo uruguayo reconoció que no se arrepiente de lo que le dijo al entonces entrenador de Tijuana tras encararlo por unas declaraciones que el 'Piojo' había hecho días antes de él. Sin embargo, el sudamericano admitió que sí se sintió mal por haberlo hecho en el recinto donde La Máquina volvió a jugar como local después de seis años.

"Me arrepiento del dónde, pero no de lo que hice, porque yo no hice nada y lo único que fui a pedir es que se hiciera cargo de lo que había dicho, si no andamos impunes por la vida", comentó el director deportivo de Cruz Azul en entrevista con Javier Alarcón para ESPN.

🔥 "Me gustaría encontrarme con Miguel"



🔥"Es un aprendizaje"



💥¿Se arrepiente Iván Alonso de la pelea con el 'Piojo' Herrera? pic.twitter.com/zhuMI8SSVc — Futbol Picante (@futpicante) May 8, 2024

"No tienes respeto por la gente, quién te crees que eres. ¿No tienes memoria? No me faltes el respeto que no me conoces. Me faltaste al respeto, al entrenador y a nosotros. Irrespetuoso", le dijo el charrúa en aquella ocasión al experimentado timonel mexicano.

Pese al altercado, Iván Alonso comentó que le gustaría limar asperezas con Miguel Herrera mientras toman un café, pues aseguró que no conoce bien al 'Piojo', quien la semana pasada fue cesado de la dirección técnica de Xolos.

"Me gustaría encontrarme con Miguel, café por medio, poder charlar. Es un tipo de una personalidad tremenda, me encantaría conocerlo, porque no lo conozco; por eso nunca lo juzgué", agregó el directivo del equipo celeste.

¿Qué había dicho Miguel Herrera de Iván Alonso?

El pleito entre Iván Alonso y Miguel Herrera comenzó después de que el director técnico criticara la llegada del uruguayo a Cruz Azul, al asegurar que salió en malos términos del Pachuca y del Toluca por haber engañado a los directivos de dichos clubes.

"En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es (Iván Alonso), ni sé qué ha hecho. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca; la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución”, había señalado el 'Piojo' acerca del también exdelantero.

Cruz Azul se prepara para medirse ante Pumas

El Cruz Azul comienza su aventura en la Liguilla del Torneo Clausura 2024 este jueves 9 de mayo, cuando visite la cancha del Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas en la ida de los cuartos de final.

Los de La Noria clasificaron de manera directa a la postemporada luego de terminar la fase regular de la Liga MX en el segundo puesto con 33 unidades. Los de la UNAM, en cambio, disputaron el Play-in tras finalizar octavos y por esa vía avanzaron después de imponerse al Pachuca.

El encuentro de vuelta entre Cruz Azul y Pumas está pactado para efectuarse el próximo domingo 12 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se conocerá al tercer semifinalista del Clausura 2024.

