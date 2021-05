Cruz Azul y Pachuca se reencuentran 14 años después en una Liguilla

El amplio favorito para llevarse el título del Guard1anes 2021 sin duda alguna es el Cruz Azul, que finalizó como líder la fase regular y en su serie de cuartos de final ante Toluca remontó a los mexiquenses para acceder a las semifinales de la Liga MX, fase en la que enfrentará al Pachuca.

Pese a su gran desempeño hasta el momento, Tuzos representa un reto complicado para La Máquina, que solamente ganó una de tres series en las que lo enfrentó en postemporada, lo cual ocurrió en el repechaje del Clausura 2004 (4-1 global).

Pero el choque más reciente entre ambas escuadras en Liguilla fue hace 14 años, cuando en las semifinales del Clausura 2017 los hidalguenses ganaron 3-1 la ida, pero la comisión de arbitraje anuló el duelo de vuelta debido a que los celestes alinearon de manera indebida al exseleccionado nacional Salvador Carmona.

La otra eliminatoria entre Cruz Azul y Pachuca fue la final del Invierno 1999, la cual fue ganada por los Tuzos con gol de oro en el Estadio Azul. Así fue como los de la Bella Airosa lograron su primer cetro de liga y justo ahí comenzó el calvario de los cementeros en series por el título, pues después de esa perdieron cinco más.

El defensa Adrián Aldrete está consciente de la peligrosidad de los dirigidos por Paulo Pezzolano, que eliminaron a Chivas y América en repechaje y cuartos de final, respectivamente, por lo que indicó que el objetivo de él y sus compañeros es ganar esta noche en el Hidalgo para llegar con ventaja al duelo de vuelta el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Gráfico

Pachuca, además, fue precisamente la escuadra ante la que los comandados por Juan Reynoso lograron su primera victoria de la temporada, lo que sucedió en la Fecha 3 el pasado 25 de enero.

“Será importante traernos una victoria de Pachuca, a eso vamos a salir. Vamos a salir con una idea distinta a lo que fue Toluca en su casa. Buscar más dominio y el resultado, pero tampoco dejar líneas abiertas, tenemos que ser congruentes e inteligentes”, comentó el zaguero de 32 años en conferencia de prensa.

En cuanto a que Cruz Azul es el único de los cuatro clubes más populares del balompié nacional que se mantiene con vida en el certamen, Aldrete Rodríguez considera que en la Fiesta Grande no juega la trascendencia de cada equipo.

“La Liguilla es un torneo distinto, quien sabe cerrar los torneos por lo regular se lleva los campeonatos. Aquí los nombres de equipos importantes no pesan, pesa el cómo se juegan los dos partidos, y a nosotros nos corresponde pensar en Pachuca”, agregó el campeón mundial Sub 17 con el Tricolor en Perú 2005.

En la otra llave, el Puebla, caballo negro de la competencia, se metió como tercero de la general en la Liguilla y en cuartos de final dejó fuera al Atlas para avanzar a las semifinales, algo que no conseguía desde hace 12 años, cuando en el Clausura 2009 sucumbió en dicha fase a manos de Pumas.

La Franja, que a partir de esta campaña es dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, tiene como contrincante al Santos Laguna, que despachó en la ronda previa al Monterrey. Los laguneros no encaraban la antesala de una final de liga desde el Clausura 2018, cuando precisamente obtuvieron su corona más reciente.

Camoteros y albiverdes apenas se enfrentaron el pasado 2 de mayo en la Jornada 17, encuentro que finalizó 0-0.

El dato: Los de La Noria solamente ganaron en una de sus últimas cinco visitas a la cancha del Hidalgo, donde suman 11 victorias en 28 compromisos en torneos cortos.

Martino le abre puertas al Chicharito

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, reconoció en conferencia de prensa el buen momento de Javier Hernández en la MLS.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, son cuatro que elegimos nosotros, pero no significa que en otro momento no pueda ser convocado”, subrayó el Tata, dejando abierta la posibilidad de contemplarlo para futuros compromisos.

En lo que va de la nueva temporada de la MLS, el Chicharito suma siete goles en cinco juegos con el Galaxy.

Por otra parte, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que el próximo 3 de julio el Tricolor enfrentará a Nigeria en un encuentro amistoso que se llevará a cabo en el Coliseum de Los Ángeles, California.

El choque ante los africanos se une a los que ya se habían anunciado contra Islandia, Honduras y Panamá, también como preparación para la Copa Oro.