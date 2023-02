Cruz Azul: Tuca Ferretti llega a La Máquina; conoce todos los detalles

Aunque aún no lo anuncian de manera oficial, ya se sabe que Ricardo "Tuca" Ferretti será nuevo directo técnico de Cruz Azul en la Liga MX y su contrato con La Máquina durará dos años.

De acuerdo con Mediotiempo, la directiva cementera que dirige el ingeniero Víctor Manuel Velázquez eligió al "Tuca" como el nuevo estratega del club y el mismo medio indica que el "contrato se formalizará en las próximas horas, tras lo cual se hará el anuncio oficial vía las redes sociales".

En el mismo sentido, la fuente señala que Ricardo Ferretti llegará a Cruz Azul con un equipo de primera, pues Memo Vázquez y Joaquín Moreno (quien fue auxiliar ante Puebla) serán sus auxiliares.

Vázquez regresará a La Máquina, luego de haber llevado al cuadro celeste a la final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, misma que perdió ante las Águilas del América.

¿Cuándo debuta el "Tuca" Ferretti con Cruz Azul?

Ricardo Ferretti estaría debutando al frente de Cruz Azul el próximo sábado 25 de febrero. El "Tuca" haría su estreno en el Estadio Azteca ante FC Juárez y por lo tanto La Máquina aceleraría el registro del timonel ante la Federación Mexicana de Futbol.

Miguel Herrera arremete contra Ricardo "Tuca" Ferretti

Algunas semanas después de que Ricardo 'Tuca' Ferretti reveló en ESPN que Miguel Herrera no sería el entrenador de la Selección Mexicana, el actual estratega de Xolos en la Liga MX le respondió al experimentado timonel.

Al 'Piojo' no le pareció lo que reveló Ferretti, a quien catalogó de hocicón, al tiempo que reconoció que en algunas ocasiones él también ha hablado de más.

"La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada digo. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la Selección Nacional", declaró Herrera en entrevista con Marca Claro.

“Ricardo Ferretti siempre ha sido así. Somos técnicos que decimos lo que sentimos y pensamos. No hablé con él pero cada que nos vemos nos saludamos bien, no pasa nada“



Cuestionado acerca de si el 'Tuca' le había ofrecido disculpas por esta situación, el 'Piojo', quien después de tres meses recibió otra oportunidad en la Liga MX con Tijuana, no le dio tanta importancia a esa situación.

"No, ha habido varios episodios de estos en donde los dos hemos calentado algún partido y nos hemos dicho cosas, pero cada que nos vemos nos saludamos y nos abrazamos bien. No somos moneda de oro para caerle bien a todos", agregó el extimonel del Tricolor del 2013 al 2015.

