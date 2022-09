CRUZ AZUL: ¡No se vale! Jugador de La Máquina denuncia y responde a amenazas hacia su familia

A pesar de que Cruz Azul tiene asegurado su pase al repechaje de la Liga MX, la afición del club no está contenta con algunos de los jugadores, uno de ellos Julio César Domínguez.

El "Cata", canterano de La Máquina, denunció que sus familiares han sido víctimas de amenazas de algunos pseudoaficionados, situación que aseguró que no está dispuesto a tolerar, motivo por el que ya tomó medidas.

"La afición está en su derecho de expresarse, yo aguanto, no tengo por qué recriminarles; pero eso sí y que sepan: Yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia", comentó el defensa de Cruz Azul en entrevista con TUDN.

Julio César Domínguez, defensa del @CruzAzul, confesó que la ha pasado mal por las críticas de la afición celeste.



"La afición está en su derecho, yo aguanto. Pero amenazas no acepto, si se meten con mi familia voy a responder de otra forma con las autoridades", dijo a TUDN pic.twitter.com/MIXqAqRHAh — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 29, 2022

En el mismo tenor, el "Cata" hizo énfasis en que los seguidores del equipo celeste no tienen derecho a meterse con sus seres queridos por lo mal que puedan salir las cosas en la cancha.

"Yo voy a responder de otra forma, obviamente con las autoridades, porque no está de más. Yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente, eso no se lo voy a permitir a nadie", concluyó el experimentado jugador de 34 años de edad.

Santiago Giménez pensó lo peor cuando se enteró del 7-0 del América

Santiago Giménez es un fiel seguidor del Cruz Azul desde niño, pero esta temporada su vida en el futbol dio un giro de 180 grados y tuvo que decidir entre el quedarse en México o irse a Europa a cumplir su sueño.

El delantero mexicano relató que siempre trata de ver los partidos del Cruz Azul aunque esté lejos, pero precisamente contra el América no lo vio, pues fue a las 4:00 am y él entrenaba al día siguiente.

"Ese partido no lo pude ver porque entrenaba al día siguiente y fue a las 4:00 de la mañana de aquí (Rotterdam). Estaba durmiendo con mi novia y ella se despertó diciendo: '¡No, no, no puede ser!' y me espanté, pensé que había pasado algo con alguien cercano", dijo el actual jugador del Feyenoord.

EVG