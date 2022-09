Cruz Azul: Santiago Giménez pensó lo peor cuando se enteró del 7-0 del América

Santiago Giménez es un fiel seguidor del Cruz Azul desde niño, pero esta temporada su vida en el futbol dio un giro de 180 grados y tuvo que decidir entre el quedarse en México o irse a Europa a cumplir su sueño.

El delantero mexicano relató que siempre trata de ver los partidos del Cruz Azul aunque esté lejos, pero precisamente contra el América no lo vio, pues fue a las 4:00 am y él entrenaba al día siguiente.

Dice Santiago Giménez el 'Bebote' que nunca jugaría en el América que ni siquiera se ve jugando ahí cómo sí lo hicieron el 'Cabecita' Rodríguez y Agustín Marchesin.



Si regresa de Europa a México podría ser a Cruz Azul, Tigres o Rayados de Monterrey.



(@werevertumorro 📹) pic.twitter.com/A1CqWcwEuI — •FAFHOO• (@Fafhoo) September 21, 2022

Giménez ahora defiende los colores del Feyenoord de Países Bajas y se ha convertido en una pieza fundamental, por lo que las exigencias que tiene han aumentado si quiere ganarse un lugar.

"Ese partido no lo pude ver porque entrenaba al día siguiente y fue a las 4:00 de la mañana de aquí (Rotterdam). Estaba durmiendo con mi novia y ella se despertó diciendo: '¡No, no, no puede ser!' y me espanté, pensé que había pasado algo con alguien cercano", dijo el jugador.

La novia del Chaquito lo espantó

"El Chaquito" reconoció que en el momento que escuchó a su novia gritar pensó en lo peor y resaltó que inmediatamente le preguntó que qué pasaba y agarró su celular, sin esperar lo que iba a encontrar.

"Tomé mi celular y vi que quedaron 7-0, me quedé helado, no lo podía creer. Fue muy triste para mí porque soy aficionado del Azul desde niño y más contra América", declaró en una entrevista con el Youtuber Werebertomorrow.

daho