Cruz Azul vs Chivas | Uriel Antuna se arrepiente y le pide perdón al Rebaño

En vísperas del Cruz Azul vs Chivas, uno de los juegos más atractivos de la Jornada 10 de la Liga MX, Uriel Antuna ofreció disculpas al Rebaño por los efusivos festejos que ha hecho cuando les ha anotado desde que defiende la camiseta de La Máquina, en uno de los cuales besó el escudo del conjunto celeste.

El también seleccionado nacional consideró que sus intensas celebraciones no fueron adecuadas, por lo que prometió que no volverá a hacerlo en caso de marcar en el choque de este sábado a celebrarse en el Estadio Azteca.

Antuna no quiere abucheos en el Azteca? 🤨



Uriel Antuna se disculpa con Chivas y dice que se equivocó en festejarle los goles a su ex equipo a quien la tiene mucho respeto. pic.twitter.com/cfwvqn3Cm0 — Total 90 (@Total90Mx) February 29, 2024

"Me tocó festejar así, pero eso no volverá a pasar, no es un festejo adecuado para un exequipo, en eso me equivoqué, al final de cuentas estuve ahí, se merecen un respeto por lo que es la institución. Lo digo públicamente, no va a volver a pasar, pido una disculpa para Chivas y que gane el mejor", declaró Uriel Antuna en conferencia de prensa.

El Brujo formó parte de las Chivas del Torneo Clausura 2020 al Apertura 2021 para reforzar al Cruz Azul a partir del Clausura 2022, después de dos años en los que no se pudo consolidar con el Rebaño Sagrado, ante los que ha conseguido dos goles como jugador de La Máquina.

El primero de los dos tantos que Uriel Antuna le marcó al Rebaño Sagrado fue en el triunfo de los de La Noria por 2-1 en la Fecha 17 del Apertura 2022, cotejo que se efectuó en el Estadio Azteca.

La otra diana que el seleccionado tricolor logró contra Chivas fue en la derrota que Cruz Azul sufrió por marcador de 2-1 en el Estadio AKRON en el marco de la Jornada 16 del Clausura 2023.

El rendimiento de Uriel Antuna con Chivas

Durante los dos años que estuvo en las filas del Guadalajara, Uriel Antuna disputó 64 compromisos con los tapatíos, de los cuales 62 fueron en la Liga MX y los otros dos en Copa MX.

Durante su etapa como futbolista de las Chivas, el mundialista en Qatar 2022 logró seis goles y nueve asistencias. Su mejor torneo fue el Guard1anes 2020 con cuatro anotaciones.

En cuanto a trofeos, Uriel Antuna no pudo conseguir algún título con el Rebaño, mientras que con el Cruz Azul ha ganado hasta el momento uno, el de la Supercopa de la Liga MX en el 2022.

Uriel Antuna durante su etapa como futbolista de Chivas. Foto: Mexsport

Uriel Antuna pide dejar atrás derrota contra el América

El sábado pasado, Cruz Azul no pudo conseguir su séptima victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2024 al caer por la mínima diferencia frente al América en el clásico joven.

Al respecto, Uriel Antuna admitió que a pesar de que la derrota contra las Águilas dolió en el seno del club, el encuentro de este fin de semana contra Chivas es una gran oportunidad para enmendar el camino y retomar el buen paso.

"Perdimos, nos dolió, pero tratamos de darle vuelta a la página y enfocarnos en el partido siguiente. A nadie le gusta perder y en la forma que perdimos, porque al final de cuentas intentamos, estuvimos ahí, mantuvimos la posesión, pero no se nos dio el gol, esto es futbol y a seguir adelante", comentó al respecto el Brujo.

EVG