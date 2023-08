Dana Ruz: La promesa del SpeedFest que está conquistando el asfalto, una piloto que rompe barreras

Este sábado 5 de agosto se llevó a cabo la segunda edición del SpeedFest en la Ciudad de México, debido al éxito que tuvo el primer evento, Notiauto regresó este éxito al Autódromo Hermanos Rodríguez. Una de las caras conocidas en esta Copa es Dana Ruz, piloto de autos a quien La Razón tuvo oportunidad de entrevistar.

Dana comentó cómo es estar como piloto de carreras en un lugar que es predominantemente para hombres, además de cómo las mujeres pueden tener una mayor participación en este tipo de competencias.

"Es un deporte masculino, prácticamente lo inventaron los hombres. Y ya venimos las mujeres a meternos, ojalá que se animen más, porque entiendo que creen que es un poco costoso, pero ahí es donde entro yo y les digo: 'pues vuélvanse independientes y vas a ver como sí te va a alcanzar', bromeó la piloto de Copa 1.8.

Dana Ruz Copa 1.8 Foto: Martell Nucamendi

Dana contó un poco de su trayectoria en el campeonato, en qué categoría compite y cuáles son sus aspiraciones para el próximo año cuando tenga su auto completamente listo.

"Soy piloto profesional de carreras, esta ya es mi quinta temporada como tal en el Campeonato Copa Notiauto, estoy en la categoría 1.8. Estoy terminando de desarrollar mi auto que espero que ya esté dentro del tema del 'setting' y desarrollo, espero que ya lo acabe este año para que el próximo año ya estemos con todo en el Top 5 o Top 3, reveló la conductora mexicana.

Dana Ruz habló sobre sus deseos en la pista

"Fíjate que me llevo la sorpresa de que en la carrera pasada que fue la de medio día, arranqué en 24, me fui al 12 y por reglamento se invierte la parrilla a la siguiente carrera y voy a arrancar en primer lugar. Entonces yo lo que espero es irme , que no me vean ni el polvo y también que llueva un poco para que me de buena suerte; la lluvia me gusta.”, comentó Dana su estrategia.

Dana Ruz también es estratega, contrario a otros pilotos, se le facilita más conducir con lluvia, forma que aprendió a combatir cuando manejaba karts a sus 14 años, donde pudo conocer más sobre el armado de coches y el conocer su propio auto.

”Me gustan muchas cosas, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho correr, me gusta mucho manejar, porque por eso estoy aquí, porque soy una loca controladora, es un ‘lifestyle’, soy team manager de un equipo de autos de carreras, me la vivo desayunando, comiendo, cenando carreras y me encanta”, confesó la piloto.

Dana Ruz quisiera que más mujeres la apoyaran

Dana le confesó a La Razón lo que le gusta del automovilismo, pero también lo que no le gusta y es que no haya tantas mujeres apoyando su carrera dentro de los autos.

“¡Híjole! Que las mujeres no me siguen ni me apoyan. Te juro que no entiendo. Es lo que me sorprende, los hombres me apoyan mucho y no precisamente porque estás guapa o estás haciendo otro tipo de cosas, sino porque pues me he ganado el respeto demostrando que sí sé lo que hago y que ya tengo un buen de años aquí, entonces hay veces que me sorprenden, la verdad, porque pues sí, estoy haciendo algo que no muchas mujeres hacemos, entonces… ¡ Pues apóyenme para que lo pueda seguir haciendo!”, sentenció la número 31.

mmt