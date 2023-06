F1: Neymar y Rosalía rompen las reglas de la Fórmula 1, serían vetados de por vida y ponen en riesgo las invitaciones VIP

El Gran Premio de España marcó un precedente en la historia del automovilismo, pues algunas celebridades como Neymar y Rosalía permanecieron al borde de la pista durante la vuelta de formación, que para esas instancias no debería estar ninguna persona externa por seguridad de pilotos, personas de las escuderías y los propios invitados.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, habló sobre este peligroso acontecimiento, en el que aseguró que se estaban tomando medidas para que este tipo de situaciones no se repita. Una de las soluciones podría ser prohibir estar a nivel de pista momentos antes de la carrera.

“Debemos aprender del incidente del Gran Premio de España. Stefano Domenicali (Director Ejecutivo de la F1) ha asegurado a la FIA que se están tomando medidas para garantizar que no se repita el incidente“, explicó el ex piloto de Emiratos Árabes.

Mohammed Ben Sulayem Gran Premio de España 2023 Foto: Mohammed Ben Sulayem / Instagram

El rector de la FIA dijo que no es un problema exclusivo de Fórmula 1, sino de casi cualquier campeonato de automovilismo, pero considera que hay eventos en los que están muchas personas en la parrilla.

“Es un problema no sólo en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula E y en el Campeonato Mundial de Resistencia y en otras categorías por mis experiencias recientes con demasiada gente en la parrilla en algunos eventos”, externó Mohammed Ben Sulayem.

El astro brasileño del fútbol Neymar Jr. visitó al team de Mercedes y convivió con Lewis Hamilton previo al arranque del Gran Premio de España .#gp #España #Neymar pic.twitter.com/DBNePBBea3 — Código Veracruz (@codigoveracruz) June 5, 2023

El consejo de la FIA habló sobre la seguridad en F1



No es la primera vez que permitir personas externas a las escuderías causa preocupación en el gremio de Fórmula 1, pues en el Gran Premio de Australia un grupo de periodistas y fotógrafos casi provocan un accidente, al no fijarse que no había terminado la carrera. La FIA aún está en espera del resultado de la investigación,

Falta de seguridad en Gran Premio de España Captura de pantalla Twitter @NaturalParadigm

“No tengo ninguna duda de que, en todos los casos, el promotor cumplirá los requisitos de la FIA en materia de seguridad. Es deber de la FIA garantizar un entorno seguro para todos. La seguridad en el automovilismo es la principal prioridad de la Federación”, concluyó el presidente de la Federación.

De acuerdo al reglamento de la FIA, los invitados deben salir de la pista 10 minutos antes de la vuelta de formación, cosa que no sucedió en el GP de España.

Neymar y Rosalía en la parrilla del GP de España Captura de pantalla Twitter @NaturalParadigm

mmt