F1: Esteban Ocon estuvo cerca de atropellar a un grupo de persona; la FIA ya investiga la imprudencia de los organizadores (Video)

Este fin de semana se llevó a cabo el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, el cual ganó por segunda vez el piloto mexicano, Sergio Pérez. En la última vuelta de la carrera, el conductor de Alpine, Esteban Ocon, tuvo que hacer un cambio de llantas y antes de llegar a su box, un grupo de fotógrafos estaba invadiendo la zona.

Los organizadores de la Fórmula 1 estaban preparando los letreros para los primeros tres lugares de la carrera, por esta razón, tanto fotógrafos como periodistas estaban en la zona de pits, pero a Ocon y a Hülkenberg les faltaba un cambio obligatorio de neumáticos, por lo que entraron a pits en la penúltima y última vuelta.

🚨 ¡SITUACIÓN ALARMANTE EN EL #AZERBAIJANGP! 🚨



La FIA investigará lo que ocurrió en la última vuelta, donde Ocon ingresó a pits entre mucha gente estorbando en la pista ❌



🤦 PUDO SER UNA TRAGEDIA #F1xFSMX pic.twitter.com/HKRiTnQE3e — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 30, 2023

Los pilotos resistieron prácticamente toda la carrera con neumáticos duros, pero la normativa indica que tienen que usar dos compuestos de estos en un terreno sin lluvia. Para entrar a sus boxes tienen que pasar por una chicana ciega, lo que redujo la visibilidad del francés y tuvo que maniobrar para no atropellar al tumulto de gente.

Un portavoz de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) comentó a Racing News 365 que el suceso está en investigación, por permitir el acceso cuando aún había autos corriendo.

“Los representantes de la FIA son responsables del área del parque cerrado en la entrada de boxes deben presentarse ante los comisarios(…)”, anunció el organismo.

Esteban Ocon, molesto con la organización

El piloto de Alpine, mostró su descontento, pues pudo ser el responsable de una tragedia, a pesar de reducir notablemente su velocidad, dijo que estaba llegando a la zona a 300 km por hora y que no le hubiera gustado ser parte de esa tragedia.

“Eso no es algo que queramos ver. No entiendo por qué estamos empezando a preparar el podio y la ceremonia cuando todavía estamos compitiendo, queda una vuelta y todavía hay gente que no entró en boxes (…). Eso es una locura, podría haber pasado un desastre grande hoy.”, sentenció el piloto francés.

El conductor insistió en que es algo que necesita revisarse, pues la situación pudo ser bastante trágica.

“Definitivamente es algo que necesita ser discutido, ya que es algo que no queremos ver. Si pierdo el punto de frenado, hubiese sido un desastre”, concluye el corredor de Alpine.

