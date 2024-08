Difícil inicio para equipo de natación artística

En París, Francia

Con un octavo lugar en la rutina técnica abrió el equipo mexicano de natación artística en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde hicieron historia al retornar en conjunto a una justa veraniega tras ausentarse desde Atlanta 1996.

Las sirenas tricolor no pudieron tener una práctica perfecta sin errores, que les causaron la penalización de los jueces por no cumplir con los elementos y grado de dificultad registrado en las “coach cards”, para al final recibir una puntuación de 242.9491 y ocupar el octavo puesto en prueba dominada por China, España y Japón.

Aunque falta evaluar las rutinas libre y acrobática para el acumulado total que definirá a los equipos medallistas de París 2024, Jessica Sobrinos se mostró contenta de convertirse en “olímpica”:

“Lo disfruté muchísimo, me aventé el clavado y sentí cómo vibraba, me cansé muchísimo pero me siento satisfecha, terminé feliz, no me di cuenta que hubiera algún error, y me voy contenta de esta primera rutina”, declaró la acróbata del equipo y una de las mejores del mundo, quien afirmó “mañana es una nueva oportunidad”.

Con la distinta forma de evaluar a nivel mundial la natación artística “es muy fácil cometer errores, tenemos que salir hacer rutinas limpias como lo hemos hecho todo el año”, por lo que “trataremos de darle vuelta a la página, son errores que se cometen muy fácil, son mini errores que te dan para arriba o para abajo, hay que enfocarnos en lo que sigue, una rutina que nos representa y que hemos trabajado mucho, la de Mariposa Monarca”.

Y para finalizar con una gran sonrisa dijo “me siento super orgullosa, estoy muy feliz de decir que soy olímpica y que nadé i primera vez en Jugos Olímpicos”.

Las integrantes del equipo, quienes vistieron su traje de “reinas” son: Jessica Sobrino, Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Itzamary González, Samantha Rodríguez y Pamela Toscano, quienes ejecutaron la rutina técnica con la música de Queen de Don’t Stop Me Now.