Djokovic se despide de Roma ante el 32 del ranking mundial

La actuación de Novak Djokovic fue tan mala que incluso el campeón de 24 torneos de Grand Slam admitió que era “preocupante”.

Novak Djokovic brindó una de sus peores presentaciones en uno de sus torneos favoritos al sucumbir el domingo ante el chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda del Abierto de Italia. Fue el primer partido del astro serbio tras ser impactado en la cabeza por una botella de agua cuando firmaba autógrafos el viernes pasado.

“Pude dormir bien. Tuve dolores de cabeza. Al día siguiente me sentí bastante bien y pensaba que estaba ok. Quizás estoy ok. Quizás no”, señaló Djokovic. “No fui yo mismo en la pista”.

“Puede ser que haya influido. No lo sé, tengo que hacerme chequeos y ver qué pasa”, añadió sobre si el botellazo incidió en su rendimiento. “El entrenamiento fue diferente. No sentí nada especial, pero tampoco tuve las sensaciones de siempre”.

El número uno del mundo arrancó con una doble falta y nunca pudo enderezar el rumbo ante el preclasificado 29 del torneo en superficie de arcilla.

Djokovic cedió sus primeros dos juegos con el saque y acabó perdiendo el duelo por 6-2 y 6-3 en apenas 68 minutos. Tabilo cantó victoria cuando el seis veces campeón en Roma cometió una doble falta (su quinta del partido) azuzando los abucheos en Foro Itálico.

“Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable”, señaló Tabilo tras conseguir el primer triunfo de su carrera ante un top 10. “Estaba tratando de mantener la calma en todo el partido... Salí con todo y poder seguir con ese nivel todo el partido era algo que no esperaba y estoy muy emocionado.

Tabilo se convirtió en el primer chileno que supera a un número uno del mundo desde Fernando González lo logró ante Roger Federer en la Copa Masters de 2007.

La derrota marcó el peor resultado de Djokovic en el Abierto de Italia. Sólo una vez ha perdido ante alguien fuera de los 10 primeros del ranking en Roma, donde nunca se había despedido antes de los cuartos.

Nole acompañó a Nadal con un prematuro adiós en el Masters de Roma.