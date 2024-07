¿Quién es, qué edad tiene y a qué se dedica Alana Flores, la estrella mexicana de La Velada del Año 4?

Alana Flores, conocida simplemente como Alana, es una de las streamers más famosas de México, quien participó en La Velada del Año 4 y dejó una de las mejores actuaciones femeninas en la historia de los eventos que organiza el español Ibai Llanos.

Alana peleó como una auténtica boxeadora mexicana en La Velada del Año 4, en donde formó parte del combate 2 vs 2 junto a la también tricolor Ama Blitz, quienes se enfrentaron a las españolas Nissaxter y Zeling.

Alana, por el formato de su pelea, tuvo un ronda ante cada una de las españolas y las dominó a ambas por igual. Demostró que el entrenamiento sirvió, pues además consiguió un KO e impresionó al mundo, ya que más de 3 millones de personas siguieron la transmisión en vivo del evento.

Alana le metió un BodyBag a Zeling.

¿Quién es Alana Flores?

Alana Flores es una streamers y creadora de contenido de México, pero no son sus únicas ocupaciones, pues también es presidenta de un equipo de la King's League como Raniza. La influencer cuenta con más de 2.6 millones de seguidores en todas sus redes.

Alana es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, actualmente tiene 23 años de edad. Según reportes nació un 15 de diciembre del 2000. Mide 1.56 metros, pesa 56 kilogramos y su guardia es la izquierda.

Alana es una gran entusiasta del deporte, pues lleva un tiempo en el gimnasio, por lo que su preparación en el boxeo fue muy buena y se le vio con gran condición física en el ring de La Velada del Año.

Su victoria en La Velada del Año 4 fue especial, pues sus rivales la hicieron menos por su estatura y aseguraron que no pegaba duro, además de comentarios despectivos ante la regiomontana, quien lejos de responder en un video lo hizo con sus puños.

"Moraleja: nunca hagas enojar a una mexicana", compartió Alana en X, en donde agregó: "Llorando, pero de felicidad, gracias a todos los que confiaron en mi, a los que me apoyaron, gracias por su cariño, gracias a mi familia y a todo mi equipo que me ha acompañado en este proyecto, no podría estar más feliz".

¿Qué es La Velada del Año 4?



La Velada del Año es un evento de boxeo organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos. Este año se organizó en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y es la cuarta vez que se realiza.

Se trata de un espectáculo que ha logrado gran popularidad en el ámbito deportivo y del entretenimiento, pues junta a grandes personalidades de las redes sociales, como streamers y creadores de contenido.

Sumado a que hay grandes artistas invitados, como lo fueron este año Julieta Venegas, Young Miko, Paulo Londra, además de la participación de David Bisbal y Anuel AA.

