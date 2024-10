El ejemplo de Raúl Jiménez es de admirarlo: Santi Giménez

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord de los Países Bajos, se sinceró al asegurar que su compañero en la Selección Mexicana, el ariete Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League, es una de sus figuras a seguir, ya que su historia de superación lo ha hecho “admirarlo”.

Surgido del Cruz Azul, Santi Giménez reveló que mira como ejemplo a Raúl Jiménez por cómo ha vencido a las diferentes adversidades de su carrera, sobre todo a la fractura de cráneo que amenazó su vida y a la pubalgia que le causó una baja en su nivel de juego.

“Raúl me genera algo muy lindo y no porque haya hecho los goles, por cómo salió de esa lesión que tuvo, cuando todo se le venía abajo, pudo haber dejado el futbol, su vida corrió peligro y después que haya regresado, después tuvo problemas de pubalgia, esos ejemplos son los que me hacen admirar a alguien”, comentó el jugador del Feyenoord para TUDN.

El Bebote reiteró que su fijación por Raúl Alonso Jiménez se debe a su capacidad para salir adelante de los problemas, además que primero lo admira como persona y después como jugador.

“Yo admiro a Raúl (Jiménez) primero como persona y después como futbolista, pero me da mucha felicidad el presente que está teniendo. Ha salido de circunstancias muy dolorosas, hoy lo ves y está brillando. Es un claro ejemplo que hay que seguir”, explicó.

Aunque compiten por un lugar en el eje del ataque de la Selección Mexicana, el ex de La Máquina cementera no tuvo reparo en decir que al cuadro nacional le conviene tener una buena versión de Jiménez, quien en el más reciente cotejo del Tricolor anotó un golazo de tiro libre.

“La mejor versión de una Selección Mexicana es teniendo a todos compitiendo al máximo nivel y, en ese sentido, es bueno el tener a Raúl Jiménez que está haciendo goles, a Henry Martín, a mí, es bueno tener esa competencia para seguir creciendo”, aseguró.

De la misma manera, el hijo de Christian Giménez habló sobre su regreso a las canchas, ya que actualmente se encuentra lesionado, pero mencionó que su vuelta podría ser pronto, pues tiene como meta estar presente en el choque de su Feyenoord ante el Manchester City por la Champions League.

“Nos pusimos como objetivo llegar al partido del Manchester City, tenemos que enfocarnos en eso, tampoco empujar, prefiero estar bien fortalecido para no recaer que apurar y tres semanas después estar otra vez lesionado, tengo mucha paciencia y sí me gustaría apuntar a ese partido ante el City”, indicó.

El compromiso entre la entidad neerlandesa y la inglesa corresponde a la quinta jornada de liga de la Champions, el cual será el próximo 26 de noviembre, fecha en la que Santi Giménez espera volver a jugar. Acerca de cómo regresará a la actividad, el delantero reflexionó.

“La lesión puede favorecer o peor, mejor o peor, porque creo que el tiempo lo dirá en el sentido de que depende de cómo regrese... si regreso y empiezo a hacer goles, los clubes dirán que vengo de una lesión y el mirar como vengo ahora. Como Raúl Jiménez que tuvo sus momentos de dolor, salió y la está rompiendo, todo depende de cómo regrese de la lesión”, argumentó.

Sobre si seguirá en el cuadro de Rotterdam, el ariete mexicano dijo que desde su llegada a Países Bajos su club ha “vendido 15 jugadores, eso también te genera la confianza de que si haces las cosas bien, tu sueño está más cerca, del top 5 de ligas del mundo, sé que en algún momento puede llegar y trato de entrenar fuerte día a día, ya veremos que pasa”, sentenció el delantero mexicano.