¡Escándalo! Nick Kyrgios rompe sus raquetas tras quedar eliminado del US Open (VIDEO)

En un capítulo desafortunado, Nick Kyrgios dio muestras de su poca tolerancia a la frustración con un gran berrinche tras quedar eliminado del US Open.

El tenista australiano cayó a manos del ruso Karen Khachanov en los cuartos de final por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) y 6-4. Al finalizar el duelo en el Artur Ashe Stadium, la ira se apoderó de Kyrgios, quien destrozó su raqueta al golpearla contra la superficie al menos cuatro veces. Momentos después, agarró su otra raqueta y también la arrojó contra el suelo.

Eso no fue todo, pues durante el partido contra Khachanov también lanzó su raqueta contra el suelo, por lo que y recibió una advertencia del juez tras haber lanzado una botella a la pista durante la pausa previa al arranque del cuarto set.

"Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un ‘grande’, los demás torneos no tienen valor”, comentó Nick Kyrgios en la conferencia de prensa posterior a su eliminación en los cuartos de final del US Open.

"Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mi... He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento”, agregó el Bad Boy.

Aryna Sabalenka pasa a semifinales del US Open

Aryna Sabalenka clasificó a las semifinales del US Open por segundo año consecutivo tras derrotar 6-1, 7-6 (4) a Karolina Pliskova.

La sexta cabeza de serie emuló su mejor resultado en el torneo de Grand Slam y definirá el pase a la final contra la ganadora del duelo por la noche entre la número uno mundial Iga Swiatek y la octava preclasificada Jessica Pegula.

Ambas semifinales se disputarán la noche del jueves. La otra tendrá como rivales a Ons Jabeur (5ta preclasificada) y Caroline Garcia (17ma).

