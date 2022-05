“Esto es muy injusto”

Las emociones no faltaron en la sexta carrera de la Temporada 2022 de la Fórmula 1 (F1), ya que el piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull Racing, fue el ganador del Gran Premio de España; suma su cuarta victoria de la campaña.

El podio lo completaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y George Russell (Mercedes); La escudería austriaca firmó el 1-2 con Verstappen como líder y con Pérez detrás del campeón del mundo de la F1.

Checo Pérez tuvo que ceder el primer lugar del Gran Premio de España de la Fórmula 1 (F1) a su compañero, Max Verstappen, por orden de Red Bull, situación que no le cayó nada bien al tapatío.

En la vuelta 49 del GP de España, Red Bull le ordenó a Checo, quien en ese momento era líder, que dejara pasar a Verstappen, por la radio el volante azteca mencionó que no era justo: “Eso es muy injusto, pero bueno, está bien, lo haré”.

Además, al término de la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya Checo Pérez comentó: “Estoy feliz por el equipo, pero debemos hablar de eso más tarde”, refiriéndose a la orden de Red Bull.

Unas vueltas antes, el neerlandés estaba teniendo problemas con su DRS, situación que llevó a Pérez a pedir a su equipo: “Quiten a Verstappen de enfrente para que pase rápido (a Russell)”, cuando el mexicano mencionó eso, Max estaba peleando con George los primeros puestos de la carrera.

En las primeras de cambio, el piloto español Carlos Sainz Jr., de Ferrari, se encontraba en la quinta posición, pero perdió el control de la parte trasera del carro y se fue a la trampa de arena, sumando otro fin de semana para el olvido para él.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la categoría, sigue sin demostrar su mejor versión y ha tenido que ser Russell (compañero del inglés en Mercedes) quien tome protagonismo para la escudería alemana. En España, Lewis finalizó quinto.

Los problemas con el DRS del carro de Max Verstappen le impedían al actual campeón del mundo de la categoría exprimir el potencial del RB18, situación que llevó a Checo Pérez a pedir permiso para poder adelantar a a su compañero de escudería, pero el equipo no lo dejó.

“Quiten a Verstappen de enfrente para que pase rápido (a Russell)”, dijo el piloto mexicano por la radio a Red Bull Racing.

Charles Leclerc (Ferrari) había dominado el Gran Premio de España desde el comienzo de la carrera hasta la vuelta 27, pero el carro perdió potencia y abandonó la carrera, dejando a Russell (Mercedes ) y Max (Red Bull) en la pelea por la pole y Checo detrás de ellos.

Tras una buena maniobra y aprovechando los problemas en el monoplaza de Verstappen, Pérez adelantó hasta ponerse en el primer sitio de España en la vuelta 31.

Sin embargo, a la carrera le faltaba mucho, además la pelea era intensa entre los dos pilotos de Red Bull y Russell, quien durante la Temporada 2022 del Gran Circo había oscilado entre el tercer y quinto.

En la vuelta 48 Red Bull le ordenó a Checo Pérez que dejara pasar a Max Verstappen, por la radio el tapatío mencionó que no era justo, pero que está bien. De esta manera, la escudería de las bebidas energéticas dominó el Gran Premio de España de la Fórmula 1 (F1).

Tabla general de F1

Marko aplaude que el tapatío reclame su lugar en F1

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 (F1) fue un éxito para Red Bull Racing, pues consiguieron el 1-2 de la mano de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez; sin embargo, el piloto mexicano recibió la orden de dejarse pasar por el neerlandés, situación que lo molestó.

Ante la creciente polémica Helmut Marko, exvolante y actual asesor de la escudería Red Bull, comentó que Checo no hubiera podido contra Verstappen, además de indicar que la molestia del tapatío deja ver que es un verdadero piloto.

“Manejaban (Verstappen y Pérez) con diferentes estrategias. Estaba claro que Checo no habría podido terminar con ese juego de neumáticos si quería competir con Max”, dijo Marko a la televisora austriaca ORF.

Además, agregó: “Si no se hubiera quejado, no sería un verdadero piloto. Es perfectamente entendible que no responda a la orden diciendo: ‘Sí, que me rebasen sin problemas’, y que hasta le salude dando el paso, es normal”.

Helmut Marko también señaló que Red Bull tuvo suerte en el GP de España, ya que aprovecharon que Charles Leclerc (Ferrari) perdió potencia y abandonó la carrera, tras haber dominado el Circuit de Barcelona-Catalunya.