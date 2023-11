Exmundialista con México revela que los que militan en Europa hacen sus grupitos y cuenta sus secretos

Miguel Ponce, uno de los campeones olímpicos con la Selección Mexicana Sub 23 en Londres 2012, reveló algunas de las cosas negativas que ocurren al interior del Tricolor.

En una entrevista, el exfutbolista de Chivas dio a conocer que los seleccionados tricolores que militan en clubes de Europa son un tanto especiales y arman su grupo para solamente juntarse entre ellos.

"Tú juegas en Europa y yo te digo 'Güey, pues tíramela larga', '¿Qué me vas a decir a mi? Yo juego en Europa, ¿Cómo que larga? No, te la doy aquí al pie' Entonces para la siguiente pues ya no te voy a decir nada, pues te digo algo y te agüitas", comienza la anécdota en la que Ponce ejemplifica algunos de los problemas que en su momento tuvo con seleccionados que jugaban en el viejo continente en aquella época, como Javier 'Chicharito' Hernández, Giovani dos Santos, Rafa Márquez y Memo Ochoa, entre otros.

El entrevistador le preguntó al mundialista en Brasil 2014 si había jugadores mamones en el Tricolor, a lo que Miguel Ponce respondió afirmativamente, aunque no hizo mención de algún jugador en concreto.

"Sí, sí, sí, sí las hay y hacen su grupito. Los que juegan en Europa traen su grupito y andan siempre juntos, y pues tú que eres el puñe... y eres de los chavitos, pues tienes que buscar dónde te metes para cotorrear; eso pasa, es una realidad", concluyó de manera contundente el 'Pocho', quien no ha encontrado cabida en otro club desde su salida de Chivas el año pasado.

El paso de Miguel Ponce con la Selección Mexicana

Miguel Ponce recibió su primer llamado a la Selección Mexicana en el 2011 para participar en la Copa América de aquel año en Argentina, donde el Tricolor compitió con un equipo juvenil dirigido por Luis Fernando Tena, con miras a los Juegos Olímpicos del siguiente año en Londres.

El 'Pocho' fue incluido por el 'Flaco' en la lista definitiva para la cita olímpica en suelo inglés, donde fue una de las piezas clave para la gran actuación de México, que se redondeó con la medalla de oro conquistada a costa de Brasil.

Jugadores de la Selección Mexicana antes del duelo amistoso ante Ghana el mes pasado. Foto: X de @CJasib

Un año después, Miguel Ponce acudió a la Copa Oro en la que los entonces dirigidos por José Manuel 'Chepo' de la Torre sucumbieron en semifinales ante Panamá.

Miguel Herrera llamó al también exfutbolista del Toluca para los amistosos que el Tricolor afrontó en los primeros meses del 2014 previo a su participación en la Copa del Mundo con sede en Brasil, evento al que fue convocado por el 'Piojo', quien no le dio minutos en el certamen.

EVG