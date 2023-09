F1: Checo Pérez hace declaraciones poco alentadoras sobre su desempeño en el GP de Singapur

Aunque terminó octavo luego de empezar en el puesto 13, el piloto mexicano Checo Pérez se mostró poco complacido por su desempeño en el Gran Premio de Singapur de F1 y aseguró que "fue un desastre total, no tuvimos nada de suerte hoy”.

Sergio Pérez tuvo una carrera muy demandante, pues el Circuito Urbano Marina Bay no es una pista donde sea fácil adelantar, sumado a que tuvo un par de incidentes, uno de ellos con Alex Albon, quien fue empujado por el monoplaza del conductor de Red Bull.

“En el virtual safety car prácticamente Alex Albon estaba delante, llegamos parejos y mantuvo su posición, entonces no gané nada. El otro incidente en la curva 13 me tiré por dentro, me vio un poco tarde y cuando me vio creo que hubo un contacto”, dijo.

Checo Pérez en el GP de Singapur Foto: Twitter @SChecoPerez

En la misma línea, el volante jalisciense aseguró que la estrategia al final en Red Bull no fue la mejor, pues en cuando ingresó a boxes había muchos conductores cercanos a él, situación que lo mandó al fondo de la parrilla.

“Una carrera complicadísima de principio a fin, había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos y era lo mismo para todos. Empecé a ser un tapón al final cuando iba con el neumático duro, nos tardamos una vuelta o dos en haber parado cuando teníamos a todo el tráfico detrás, ahí perdimos muchos segundos”, comentó Pérez para Fox Sports.

Además, en redes sociales el piloto mexicano reiteró que el safety car los perjudicó, pero ya piensa en la próxima cita del Gran Circo para salir de nuevo entre los mejores.

"No fue la carrera que esperábamos. Nada nos salió. El safety car no ayudó, pero lo dimos todo en la pista y nos llevamos 4 puntos que costaron mucho. Ahora ya a pensar en Japón. Por otro lado muy agradecido de haber cumplido 250 carreras", escribió en X.

Checo sigue en la pelea de título de pilotos de F1

El Gran Premio de Singapur fue de sensaciones agridulces para Checo Pérez, pues llegó a 250 carreras en la Fórmula 1, pero finalizó en el octavo lugar, aunque alcanzó a rescatar puntos valiosos en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Todo el fin de semana del GP de Singapur fue cuesta arriba para Red Bull, por lo que el octavo sitio de Checo y el quinto de Max Verstappen son un buen resultado para la escudería austriaca, que no pudo llegar a 15 victorias consecutivas en la campaña.

Con los resultados finales el piloto mexicano se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, aunque tan solo sumó cuatro unidades, Checo llegó a 223 unidades. El volante tricolor sigue en la pelea por el título.

No obstante, la diferencia con el líder Max Verstappen sigue siendo grande, ya que el conductor neerlandés tiene 374 puntos, a pesar que en el Circuito Urbano Marina Bay vio terminada su racha de 10 victorias consecutivas en la Fórmula 1.

aar