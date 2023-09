Fórmula 1: Christian Horner, en graves problemas por defender a Helmut Marko tras críticas a Checo Pérez

La polémica que se generó después de las declaraciones de Helmut Marko contra Sergio Checo Pérez no cesa y en víspera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 arrojó un dato revelador y comprometedor.

Christian Horner, director de Red Bull, aseguró que los “comentarios no fueron correctos”, pero que la escudería austriaca no emitió un comunicado al respecto debido a que Marko “no es un empleado”.

Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un documento que desmiente a Horner, quien habría no habría dicho la verdad con el fin de proteger al expiloto austriaco. PrimeF1 investigó y encontró que Helmut Marko no solamente es un empleado del equipo, sino que además tiene un contrato activo desde el 14 de diciembre del 2004 con un cargo de director.

El citado medio halló este dato en el portal de acceso público a la información de la autoridad tributaria del Reino Unido, cuya actualización más reciente fue el pasado 1 de mayo.

"Esta información, de carácter público y oficial, desmiente la declaración dada a @SkySportsF1 por el jefe del equipo, Christian Horner, acerca de la situación estructural de la organización que presuntamente les impidió [como equipo] pronunciarse oficialmente en relación a los comentarios discriminatorios del Dr. Marko", indicó PrimeF1 al respecto.

Critican reacción de Horner ante caso de Juri Vips

Ante este descubrimiento, el citado medio lamentó y criticó el trato que Christian Horner le dio al caso del joven piloto estonio Juri Vips.

El año pasado, Vips, quedó desvinculado del programa de Red Bull después de que mencionó una palabra racista durante una transmisión en vivo.

"A los señalamientos de DISCRIMINACIÓN ahora también suma el TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ya que no se ha dado al caso el mismo trato de cero tolerancia que se tuvo con el joven piloto Jüri Vips", resaltó PrimeF1 al respecto.

Checo Pérez restó importancia a declaraciones de Marko

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez dio a conocer que Helmut Marko, asesor de Red Bull, le ofreció disculpas por los polémicos comentarios en los que erróneamente se refirió al mexicano como sudamericano, al considerar que ésa era la razón por la que no se concentraba más.

"Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut (Marko), sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho", aseguró al respecto Pérez Mendoza en declaraciones difundidas por soymotor.com.

El actual sublíder en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 defendió a Marko al indicar que lo conoce tan bien que está convencido de que sus comentarios no fueron con mala intención.

