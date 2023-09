Fórmula 1: Checo Pérez comparte su inesperada reacción ante las disculpas de Helmut Marko

En la víspera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (F1), el piloto tapatío Sergio Checo Pérez dio a conocer que Helmut Marko, asesor de Red Bull, le ofreció disculpas por los polémicos comentarios en los que erróneamente se refirió al mexicano como sudamericano, al considerar que ésa era la razón por la que no se concentraba más.

"Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut (Marko), sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho", aseguró al respecto Pérez Mendoza en declaraciones difundidas por soymotor.com.

El actual sublíder en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 defendió a Marko al indicar que lo conoce tan bien que está convencido de que sus comentarios no fueron con mala intención.

"Conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que no lo dice así. Acepté su disculpa, porque sé que Helmut, por la relación personal que tenemos, no lo dice así. Todos cometemos errores, y para mí lo más importante es que acepto sus disculpas personales", profundizó el corredor jalisciense.

Checo Pérez puso punto final a la polémica con el asesor de Red Bull al afirmar que las críticas de una parte de la prensa hacia el expiloto austriaco no están en sus manos.

"Lo que suceda después y en el lado de los medios, o en el ojo público, no está bajo mi control. Para mí lo más importante es la relación personal", puntualizó.

¿Cuántos puntos lleva Checo Pérez en la temporada de F1?

En su tercera campaña en las filas de Red Bull, Checo Pérez se encamina a su mejor actuación en el Gran Circo, pues nunca ha finalizado como subcampeón.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, ocupa el segundo puesto en el campeonato de pilotos con 219 unidades, lejos de las 364 que cosecha su coequipero, el neerlandés Max Verstappen.

Después de Pérez Mendoza se encuentra el español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, con 170 puntos.

¿Cuántas carreras faltan para que termine la campaña?

Este fin de semana se realiza el Gran Premio de Singapur, carrera que en el 2022 fue ganada precisamente por Checo Pérez.

Tras la cita en el Circuito Callejero de Marina Bay restarán siete fechas más en el calendario de este año en la Fórmula 1.

Una de ellas es la del Gran Premio de México, programado para efectuarse del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

